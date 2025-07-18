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健康網》預防骨鬆先補維生素D？ 醫：確診再補即可

2025/07/18 18:41

醫師認為，健康成人維持均衡營養（可多攝取乳製品）及適度日曬即可，骨鬆患者才建議額外補充800-1000IU維生素D；情境照。（圖取自freepik）

醫師認為，健康成人維持均衡營養（可多攝取乳製品）及適度日曬即可，骨鬆患者才建議額外補充800-1000IU維生素D；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕全球大約有1/3女性及1/5男性一生會經歷過骨鬆相關的骨折，不過為了預防骨鬆要先補維生素D嗎？耳鼻喉科診所醫師曾家承引述《JAMA》2025年最新回顧，若沒有骨鬆，成人補充維生素D無助於骨密度或骨折風險，因此曾家承認為，健康成人維持均衡營養（可多攝取乳製品）及適度日曬即可，骨鬆患者才建議額外補充800-1000IU維生素D。

曾家承在臉書專頁「書米蟲的啃食日記」發文表示，骨鬆的帳狀是無症狀、發生疼痛的骨折，或醫學影像顯示脊椎骨折，而骨鬆病人需要補充足夠的鈣及維生素D、規律運動（阻力及平衡訓練）、保持BMI≧20、戒菸、限制飲酒≦2杯／天、預防跌倒。

曾家承指出，運動對骨鬆的效果，像是5個隨機試驗RCT，521高風險者，8個月阻力訓練發現股骨頸骨密度提升、系統回顧13個研究，911位患者漸進式阻力訓練發現，從事日常活動能力上升，系統回顧平衡功能訓練則發現，一般成人跌倒風險下降24%、有跌倒史患者跌倒風險下降13%。

曾家承說，美國國家協會健康部建議每日營養攝取量為鈣：1000-1200mg／天、維生素D：600-800IU／天，依年齡及性別略有不同。如果沒有骨鬆預先補鈣，可能會增加結石風險與心血管事件發生。

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