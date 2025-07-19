健康網》減重冤枉路「不吃早餐」 醫揭吃飯時鐘定胖瘦

研究發現，早作息型組與晚作息型組的驚人差異，並指出減重最大的冤枉路正是「不吃早餐」；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕是否曾嚴格控制飲食、認真計算卡路里，卻發現體重停滯不前，體脂甚至還悄悄上升？新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，很有可能是「吃錯時間」，身體的「吃飯時鐘」決定了你胖還是瘦，並以韓國天主教大學的研究舉例，發現早作息型組與晚作息型組的驚人差異，指出減重最大的冤枉路正是「不吃早餐」。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文指出，身體內建了一套精密的「生理時鐘」，它不僅掌管睡眠，更深刻地影響著我們的代謝、荷爾蒙分泌與脂肪燃燒的效率。生理時鐘分為兩部分：一個是位於大腦、負責接收光線訊號的「中樞生理時鐘」，如同整個系統的「大總管」；另一種則是分佈在肝臟、腸胃等器官的「周邊生理時鐘」，就像一群各司其職的「小管家」。

請繼續往下閱讀...

蕭捷健說，早上陽光升起，大總管便會喚醒全身；而當我們吃下第1餐時，腸胃與肝臟的小管家才會真正啟動，開始高效地分泌胰島素、處理血糖與代謝養分 。如果我們打亂了這個節奏，例如不吃早餐，或是太晚吃晚餐，就會導致大總管與小管家們的作息錯亂。肝臟不知道何時該處理能量，胰島素反應變得遲鈍，長期下來，不僅減重效果大打折扣，甚至還會增加胰島素阻抗的風險。

16/8斷食2組結果天差地遠

蕭捷健在著作《碳水循環》中引用韓國天主教大學的研究，完美地證實了「順時而食」的重要性，研究將參與者分為配合生理時鐘，在中午前就開始進食的早作息型組，與延後進食，下午才吃第1餐的晚作息型組，同樣進行16/8間歇性斷食。結果早作息組的體重、體脂肪都顯著下降，胰島素敏感度也大幅改善。反觀晚作息組，不僅減重成效有限，胰島素分泌還不減反增，血糖控制變得更差 。

減重冤枉路 不吃早餐

蕭捷健說，許多人為了延長斷食時間，選擇跳過早餐，但這恰恰違背了生理時鐘的原則 。《碳水循環》中引用德國大型研究指出，經常不吃早餐的人，罹患第二型糖尿病的風險竟高出32% 。另一項日本研究更發現，一週超過三天不吃早餐的上班族，發胖機率提高了12% 。

蕭捷健強調，早餐是喚醒周邊生理時鐘、啟動一天新陳代謝的關鍵鑰匙。錯過了它，身體會誤以為處於「缺糧期」，不僅燃脂效率降低，還更容易在下一餐囤積脂肪。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法