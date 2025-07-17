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「延後手術」變「根本開不了」 婦產科醫：醫療崩壞進行中

2025/07/17 14:51

謝筱芸醫師點出醫療現況心酸 ，從「延後手術」變成「根本開不了」。（翻攝自謝筱芸臉書）

謝筱芸醫師點出醫療現況心酸 ，從「延後手術」變成「根本開不了」。（翻攝自謝筱芸臉書）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣醫療超載與醫療崩壞的事件引發各界關注，婦產科醫師謝筱芸今（17）也點出困境「從『延後手術』變成『根本開不了』醫療崩壞進行中！」指出有病人在2個月前預約開刀手術，前日在術前一天住院，灌腸、禁食，從半夜12點後滴水未進，手術當天等了一整天，但她從早上一路開刀到傍晚，原本預計5點多能幫病人開，卻不斷被急產、出血等緊急刀擠掉，到了晚上10點，手術室通知「護理人力不足，今天開不了了！」

「醫療崩壞，確實是現在進行式！」婦產科醫師謝筱芸在臉書發文，這名病人什麼都配合了，卻只能辦理出院，重新再排一次，而這樣的情況，3個月前另一位病人也遇過，她們都沒有責怪我，反而安慰「醫師，我知道你們也很辛苦。」她說，真心感謝病人的體諒，但每次要親口去道歉，心裡都充滿無奈與愧疚。

謝筱芸分享，以前就算等到晚上7、8點，也知道終究能開，但這一兩年，護理人力愈來愈緊，當天無法開刀的病人，開始變多了，她在現場感受到的，不只是工作變得更辛苦，還有工作時心理的「不確定感！」。

謝筱芸說，開刀前因為人力問題，充滿不確定，「這一刀，今晚開得了嗎？」、「是不是又要讓她空腹一天，最後一場空？」她常一邊開刀一邊擔心著會不會「從延後變成取消」、「從晚點能開變成今天無法開！」。

謝筱芸也提及，院內其他醫師也面臨相同關遭遇，不只自家醫院，其他醫學中心及醫院，由於醫療人力及相關配置的問題，不但延至晚上要開的刀開不成，連白天下午的手術如果要開到晚上，有時會提早取消。謝筱芸語重心長說，「這些默默等待的病人，值得更好的對待；這些持續撐著的醫療人員，也需要被看見。」

近來因健保個別醫院總額制實施，有醫學中心被斷頭，備受注目，但謝筱芸強調，這次病人住院開刀卻開不了，與健保斷頭無關，醫院也未未要求減少開刀量，而是護理師人力不足，即使自家醫院的護理人力在醫療圈已經是相對充足且待遇較優，但受到醫療大環境惡化影響，人力仍逐漸流失，醫療困境加大。

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