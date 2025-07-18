健康網》優格+水果真能瘦？ 營養師曝減肥陷阱「3大雷區」

許多人在吃水果優格時，可能無形之中踩到「3大雷區」：優格選錯、水果選錯、配料失控；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃「優格加水果」怎麼還不瘦？營養師陳珮淳在臉書「熊抱營養師｜珮淳」發文指出，看似健康的優格水果碗，其實可能是熱量陷阱，提醒民眾減脂期間更要慎選食材與搭配方式；許多人可能無形之中踩到「3大雷區」：優格選錯、水果選錯、配料失控。

陳珮淳指出，許多人習慣在早餐時食用「優格加香蕉、葡萄乾、草莓再加一點蜂蜜」，但這樣的組合若沒有控制好份量與選擇，3週不瘦反胖也不意外。她強調：「優格水果碗根本是甜點界的偽裝者！」

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3大「優格＋水果」減肥誤區

1. 優格選錯＝糖量爆表：許多市售調味優格含有大量糖分、奶油與人工香料，一杯優格的含糖量甚至可達半罐可樂。若不慎選，原以為的健康早餐其實是在吃「優格布丁」。

2. 水果選錯＝血糖飆升：香蕉、葡萄乾、水蜜桃與芒果等雖為天然水果，但升糖指數高，容易導致血糖快速上升，進而刺激胰島素分泌、促進脂肪儲存。

3. 配料失控＝熱量破表：為了豐富口感，許多人會額外加入堅果、燕麥、果乾、蜂蜜與椰子片等，無形中讓一碗優格變成熱量超標的「甜點自助餐」。

選擇無糖原味優格，無額外糖分，保留完整益菌，有助腸道健康與消化；圖為情境照。（圖取自freepik）

如何正確吃優格減脂？

為避免「越吃越腫」的窘境，陳珮淳建議：

●選擇無糖原味優格：無額外糖分，保留完整益菌，有助腸道健康與消化。

●首選希臘優格：蛋白質含量高、乳糖較低、飽足感佳，對減脂族群友善。

●細看成分標示：理想的優格成分表應僅有「生乳」與「乳酸菌」，如見果泥、奶精、糖分，建議放回貨架。

●水果搭配以低糖高纖為主：如藍莓、蘋果、草莓、覆盆莓等，血糖穩定、助於腸道代謝。

●配料精簡不過量：堅果控制在一湯匙（約5～6顆）內，可搭配奇亞籽與原味麥片，全程不加糖。

●加入蛋白質增飽足：搭配水煮蛋、無糖豆漿或雞胸肉，幫助延長飽足時間，避免餐後嘴饞。

陳珮淳提醒，營養成分雖然健康，但「搭配方式才是關鍵」。即使是天然食材，若搭配錯誤、份量失控，也可能吃進大量隱藏熱量，導致減脂效果不彰。她也以幽默方式總結：「不是不努力，只是太努力把優格變成甜點啦！」

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