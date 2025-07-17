健康網》蒲瓜太大吃不完？ 「挑、存、吃」小撇步一次看

農糧署分享，沉甸甸的蒲瓜才水分飽滿、品質佳；示意圖。（圖取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季為蒲瓜盛產時節，但不少民眾購買後常面臨「一次吃不完」的困擾。對此，農糧署近日於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」特別分享一系列挑選、保存及料理蒲瓜的小撇步，讓民眾從產地直送到餐桌都能安心又方便。蒲瓜含水量高達95%、熱量低；富含維生素C、B-胡蘿蔔素、膳食纖維、鉀等營養素。

農糧署指出，挑選新鮮蒲瓜有4大關鍵步驟：

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1. 瓜藤粗綠：選擇仍連著粗壯綠藤的蒲瓜，代表新鮮度高。

2. 表面絨毛：細密絨毛顯示水分充足、口感細嫩。

3. 有重量感：沉甸甸的蒲瓜才水分飽滿、品質佳。

4. 底部有花：俗稱「屁股有花」，象徵剛採收、更新鮮。

蒲瓜未烹調完的部分，也可切塊或刨絲後冷凍保存；圖為情境照。（圖取自freepik）

若一次無法食用整顆蒲瓜，保存方式也大有學問。農糧署建議，切開後的蒲瓜應以保鮮膜包裹切口，再放入保鮮袋中冷藏，並於2至3天內食用完畢，以保留最佳風味與口感。

至於剩餘未烹調完的部分，也可切塊或刨絲後冷凍保存，並建議於1個月內食用完畢，以避免水分流失與品質劣化。

農糧署提醒民眾，善用正確的挑選與保存技巧，不僅能延長蒲瓜的使用期限，也能減少食材浪費。下次面對體型龐大的蒲瓜，也能自信滿滿地輕鬆處理，享受其清甜美味。

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