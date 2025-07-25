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健康網》體重卡關 醫教3招突破停滯期
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕減肥過程中，最讓人挫折的莫過於「體重卡關」，即使戒飲料、少澱粉、努力運動，體重依然紋風不動。書心健康管理診所院長許書華指出，這其實是減重過程中常見的「停滯期」，並不代表失敗。面對卡關，與其更拚命節食，不如調整策略，透過適當的熱量赤字、每餐補足蛋白質、掌握進食順序，就能穩定代謝、延長飽足感，幫助體重再度下降。
許書華在臉書專頁「許書華醫師 陪妳寫日記」提到，你是不是也有過這種感覺，飲料不喝了，澱粉減了，連晚上都開始運動，但體重就是卡住不動如山？別擔心，其實這不是失敗 而是正常的「停滯期」！這時候不是要更拼命節食，而是該重新調整策略。
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許書華教你3招輕鬆突破卡關：
熱量赤字要剛剛好
減肥不是餓肚子 而是吃得剛剛好，像地瓜、生茶、豆腐 都是不錯的選擇。
每餐補足蛋白質
豆乾、無糖豆漿、水煮蛋都能幫助維持代謝，還能拉長飽足感 不容易亂吃。
吃飯順序有訣竅
先喝湯吃菜，再吃蛋白質和澱粉，這樣吃能穩血糖、控食慾，體重更穩定
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