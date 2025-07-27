健康網》ADHD學障、情障、行為障礙 醫：願意治療都來得及

ADHD的學習障礙包含如書寫困難、閱讀障礙、數理理解障礙。；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕ADHD的黃金治療期常被劃在6歲或12歲以前，恩主公醫院精神科主任蔡芳茹說，臨床經驗顯示，「任何時候只要開始治療，都還來得及改善」。

蔡芳茹說，年齡越小，腦部可塑性越高，治療成效越顯著；但即便是青少年或成人，只要透過藥物、合併行為治療與心理諮商輔導，仍能因治療而減少ADHD的核心症狀、改善患者職業、社會及生活功能。

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根據衛福部心理健康司數據，台灣學齡期兒童與青少年ADHD盛行率高達9.02%，但獲得正式診斷者僅佔1.62%，接受完整治療者更不到1%。衛福部研究也顯示，ADHD兒童在物質使用、焦慮、憂鬱、學習障礙、事故傷害發生、死亡率、行為規範障礙等7種狀況發生的風險會增加，同時ADHD的治療改善率達80%。

ADHD常伴隨以下3大障礙：

•學習障礙（學障）：

如書寫困難、閱讀障礙、數理理解障礙等，可申請學校補救教學或資源教育協助，提升患者的基礎學習能力，以增進他們的學業成就表現。

•情緒障礙（情障）：

ADHD患者因長期壓力或人際互動被誤解，因而產生焦慮、退縮、自我否定，有些ADHD患者後來罹患焦慮或憂鬱症狀，需和心理師或學校輔導老師進行諮商輔導，建立自信與加強人際連結，辨認處理患者的情緒問題，以減少後來產生焦慮疾患或憂鬱疾患的風險。

•品行障礙：

若出現攻擊行為、逃學逃家、違反校規班規、說謊、偷竊等行為問題，建議搭配法治教育與行為治療，讓患者了解社會及學校規範，避免患者未來成為觸犯法律的司法罪犯。

自2024年7月起，衛生福利部國民健康署推動「未滿7歲兒童新增6次發展篩檢服務」，截至2025年3月底，已完成超過27萬人次篩檢，其中有6.2%的兒童因疑似發展遲緩被轉介至各地兒童發展聯合評估中心。醫界鼓勵「早期發現、早期治療」，是守護孩子未來的關鍵。

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