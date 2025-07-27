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健康 > 心理精神

健康網》寄信到天堂！「天使信箱」用愛思念已故親人

2025/07/27 15:16

《BBC》報導，這座設在墓園的「寫給天堂的信」郵筒，幫助人們維持與已逝親人的聯繫，讓思念有寄託；圖為情境照。（圖取自freepik）

《BBC》報導，這座設在墓園的「寫給天堂的信」郵筒，幫助人們維持與已逝親人的聯繫，讓思念有寄託；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕如果你想念已故的親人時，可能也可以寄信給他們表達懷念之情。根據《BBC》報導，墓園信箱有助心理健康，康瓦爾（Cornwall）1座墓園裡設置了1座特別的郵筒，讓人們可以寄信給已經離世的親人，每週都有數百封卡片與信件投遞進去。

這座「寫給天堂的信」郵筒自2024年1月設立於康瓦爾郡索爾塔什（Saltash, Cornwall）以來，每週都有數百封卡片與信件投遞進去。最近，這座郵筒也從原本的紅色重新粉刷成淺藍色，看起來更加清新。即使故人已遠，郵筒幫助人們維持與所愛之人之間的聯繫，讓思念有寄託。

生活在康瓦爾的安潔拉．威爾斯（Angela Wells）表示，每年都會寄卡片給父母，藉此懷念他們。他們就安葬在墓園，「當我寫卡片給他們時，會覺得自己還和他們有連結。這是我暫停下來、好好懷念他們的方式，至今仍然想念他們。」

這座郵筒會由議會定期清空，而每次收信時，裡面幾乎已快滿。信箱中的信件、卡片、詩作和畫作都不會被閱讀，而是將它們製成堆肥，重新回歸大地，呼應這個計畫的精神。

薩爾塔什市長布洛克（Bullock）表示，無論用來表達愛、分享回憶，或只是維持那份心靈的連結，這座郵筒對於正在面對失去的人來說，依然是極為珍貴的設施。這座郵筒持續被使用，也提醒著支持情感健康的路上，小小舉動有著重要的力量。

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