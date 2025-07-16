澎湖後送醫療比例升高 卻傳出駐地直昇機政策恐將轉變

澎湖今年新生兒後送比例高，已累積六件。（凌天航空提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕後送醫療比例澎湖逐年升高，今年更是新生兒後送頻繁。昨（15）日澎湖縣駐地醫療直升機接獲衛福部空審中心下令，三總澎湖分院1名新生兒因感染需緊急送往高雄長庚小兒專科加護病房進行救治，因新生兒出生天數，再次啟用航空用嬰幼兒保溫箱確保醫療後送途中安全。

凌天航空在15日中午11時11分澎湖機場起飛，11時50分高雄機場落地，由地面救護車接駁到高雄長庚醫院，這已是2024年完成保溫箱適航認證後第6起航空用嬰幼兒保溫箱後送，突顯出航空器駐地與地方醫療院所的合作方式，並保障病患後送品質。

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但在同日新生兒後送之際，各醫療院所卻接到澎湖縣衛生局轉發衛生福利部函文，內容為「空勤總隊搭機安全注意事項」，被外界解讀為衛福部有計劃性的準備取消駐地航空器計畫，恐將走回頭路。基層醫療院所指出未來駐地案若取消，影響的不是只有醫療後送的病患時效，而是需要增派醫護人力及醫療器材隨機前往台灣，醫護人員返澎必須搭乘民航機，若遇觀光旺季根本一票難求，再遇單日2件以上的醫療後送任務，醫療人員勢必被迫滯留在台灣，直接影響澎湖醫療人力問題。

其實衛福部早在2022年就修改救護直升機管理辦法，要求空勤總隊的航機必須配備醫療裝備，不過空勤直昇機僅提供載具，搭載醫護人員、病患及醫療院所醫療裝備，隨機醫護人員必須抽調醫療院所人員支援，不僅增加空勤總隊負擔外，對本就不足的離島醫療人力造成缺口。

後送直昇機駐地傳出有變，引發基層醫療院所反彈。（凌天航空提供）

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