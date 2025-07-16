熟女「過熟白內障」險失明 醫：中等成熟手術風險低

彭書昱醫師提醒，白內障手術的最佳時機為「中等成熟」階段，民眾應定期檢查，及早發現及早治療。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中40歲的小雯是上班族，近1年來卻發現左眼越來越模糊，卻始終沒就醫，直到最近視力惡化到幾乎看不見才到眼科求診，經檢查後，診斷為過熟的白內障併發青光眼，因這麼年輕就白內障很少見，醫師研判是「外傷性白內障」，經向健保署申請特殊染劑補助，順利更換人工水晶體，讓她開心重見光明。

長安醫院眼科醫師彭書昱表示，患者到院時白內障已呈現完全乳白色的過熟狀態，手術複雜度遠超一般白內障。因過熟白內障水晶體嚴重混濁，手術過程必須使用特殊染劑輔助，且水晶體質地過硬，需要更高的超音波能量才能乳化，相對增加手術風險與術後恢復時間。

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彭書昱表示，經仔細評估與處理後，成功向健保署申請給付特殊染劑，順利為患者植入人工水晶體。術後，小雯的視力從術前的幾乎失明，在1週內迅速恢復至1.0，讓她開心重見光明。不過他也提醒，術後快速恢復與患者年輕及身體狀況良好有關，並非所有人都能如此順利。

彭書昱指出，白內障是常見的老年眼疾，發生率隨年齡上升，這名患者這麼年輕就白內障，推估之前眼睛可能受傷，引發「外傷性白內障」，建議白內障手術的最佳時機為「中等成熟」階段，此時不僅手術風險較低，術後恢復也相對迅速。若延誤至過熟階段，不僅手術更複雜，視力也可能無法完全恢復。

彭書昱提醒，臨床經驗中，許多年長患者因拖延過久，導致白內障過熟才被迫手術，此時往往已行動不便，需仰賴輪椅或家屬陪同頻繁往返醫院，徒增身心負擔。現代白內障手術技術成熟且安全性高，呼籲民眾應定期接受眼科檢查，及早發現及早治療，才能維護珍貴的視力健康。

台中40歲上班族左眼幾乎看不見，檢查才發現為過熟的白內障併發青光眼。（記者陳建志翻攝）

患者經特殊染劑輔助，順利更換人工水晶體，讓她開心重見光明。（記者陳建志翻攝）

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