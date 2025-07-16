健康網》吃纖維未必幫助排便！ 醫提醒當心腸道「大塞車」

醫師表示，一般觀念認為增加纖維幫助排便，但是研究顯示可能無法一體適用所有人，原因在於每個人腸道需要的環境根本不同；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕民眾一直以來都認為多吃蔬菜，多吃纖維，腸道才會順。然而，對於一部分的人而言，這可能不適用。鄰好西醫診所醫師李思賢指出，有些人的體質屬於越吃纖維越脹氣、越卡、越痛，沒排便想再加點麩皮粉、益生菌一起來都沒用。這意味著，想要增加纖維幫助排便，可能無法一體適用所有人。

纖維真的能幫助排便嗎？李思賢在臉書粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」表示，這個問題，其實早在2012年就有研究對它提出非常大膽的挑戰。這篇來自新加坡的研究曾被澳洲知名生酮醫師Paul Mason在演講中引用。研究說明，高纖飲食未必對腸道有益，尤其對便祕患者而言，可能正是問題的根源。

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李思賢接著說，深入去看這篇研究會發現，它並非認為「纖維沒用」，重點在提醒，並不是所有人都適合吃很多纖維。

研究的主角是一群特發性便祕（idiopathic constipation）患者，他們沒有大腸癌、腸阻塞、甲狀腺等問題，也沒有嚴重的肛門疾病。這群人腸道結構沒問題，沒因為吃藥導致便祕，卻仍長期排便困難，很多人在來看醫生前，早就已經吃很多纖維，喝很多水，什麼偏方都試過，依然不順。

研究設計先請所有人停掉所有含纖維的食物2週，包含蔬菜、水果、糙米、全麥麵包等。素食者則改吃白米白麵包、以豆腐代替蛋白質來源，清湯和過濾果汁可以喝，但瀉藥不准用。接下來的半年，讓每個人根據自己症狀的反應，自行決定要不要繼續低纖或恢復高纖飲食。6個月後的結果令人吃驚，完全不吃纖維的那組人，排便頻率從原本3.75天1次進步到每天1次，腹脹、腹痛、排便困難和肛門出血的比例幾乎降到0。反之，那些繼續吃高纖患者，不但排便頻率沒進步，腹脹與排便用力的情況依然百分之百。

研究想強調的是，便秘不等於糞便太少，而是「排便這件事本身出了問題」。李思賢說明，如果已經無法順利把糞便排出，這時候再用纖維，就是把便便「做得更大、更硬、更難推」，就像馬路塞車時，你還往裡面塞更多車，只會讓交通更癱瘓。這樣的情況，很多人曾經歷吃完高纖餐，搭配膳食纖維補充劑，結果不是更順，而是更卡、更脹、更痛。

李思賢認為，倒也不能因為這項研究，全盤否定纖維的價值。因為對很多腸躁症患者、菌叢失衡、甚至某些炎症性腸道問題來說，適量的水溶性纖維仍然可能是改善腸道功能的關鍵。

李思賢總結，這就是為什麼有人吃纖維變順，有人吃了反而更糟。因此，不是纖維有問題，而是腸道需要的環境根本不同。所以，如果你是那種怎麼吃纖維都還是便秘、腹脹、排不乾淨的人，也許該試著從另一個角度來看腸道健康，不見得要更補，有時候「減法」才是療癒的開始。

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