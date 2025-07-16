西瓜不只甜！ 研究證實竟是「護心神器」

研究研究指出，西瓜有助改善心臟健康與飲食品質。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕最新科學研究指出，西瓜不僅僅是一種清爽的夏日零食，它更可能對改善心臟健康與提升整體飲食品質，扮演著關鍵角色。據科學科技網站《SciTechDaily》報導，多項研究證實，食用西瓜有助於攝取更多有益營養素、降低添加糖與飽和脂肪的攝入，甚至可能保護血管功能。

一篇刊登於《營養學》（Nutrients）期刊的研究，在分析了美國「全國健康與營養調查」（NHANES）的數據後發現，有食用西瓜習慣的兒童與成人，其飲食品質明顯高於不吃西瓜的人。具體來說，他們攝取了更多的膳食纖維、鎂、鉀、維生素A與C，以及茄紅素（lycopene）等有益的類胡蘿蔔素。

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另一項由路易斯安那州立大學進行的臨床試驗，則將焦點放在心臟健康。研究人員讓18名健康的年輕受試者飲用西瓜汁，以評估其中的天然化合物，如L-瓜胺酸（L-citrulline）與L-精胺酸（L-arginine），在高血糖期間對保護血管功能的影響。

該研究的作者之一、路易斯安那州立大學教授洛索博士（Dr. Jack Losso）表示，儘管樣本數不大，但這項研究為「規律攝取西瓜有益心血管代謝健康」增添了新證據。他解釋，西瓜富含的抗氧化物、維生素C與茄紅素，都有助於減少氧化壓力，進而在預防心臟病上扮演重要角色。

美國農業部的《飲食指南》建議，成人每日應攝取1.5至2.5份水果，但多數民眾攝取量僅達建議的一半。西瓜作為1種營養豐富的水果，每兩份的份量僅80大卡，卻是維生素C的絕佳來源，含水量更高達92%，是填補水果攝取缺口的美味選擇。

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