健康網》5食物含葉黃素 學者：不只防眼疾 還護心、顧大腦

學者分享，南瓜含有葉黃素，適度攝取有助於眼部保健；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕葉黃素像是「眼睛的天然太陽眼鏡」，對眼部健康有莫大的好處。營養學者洪泰雄於臉書專頁發文表示，葉黃素除了對能顧眼睛，也有保護大腦認知功能，透過抗氧化力，間接守護心血管健康等效用，可以從菠菜、南瓜、蛋黃等食物中攝取。

洪泰雄指出，葉黃素（Lutein）近年很紅，但很多人只知道「對眼睛好」，能夠濾掉藍光、減少氧化傷害，對重度使用3C族群、長輩黃斑部退化，都很有保護力。但它其實還有其他的機轉與功效。他歸納葉黃素對人體生理功能的影響。

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主要生理功能

葉黃素能保護視網膜黃斑區，可以過濾高能量藍光，減少光氧化傷害，保護視網膜細胞。此外，還具有抗氧化、抵抗自由基，減緩細胞老化與發炎反應的作用。

科學證據提出明確功效

●預防或延緩黃斑部病變：美國AREDS2大型臨床試驗證實，補充葉黃素+玉米黃素，對中晚期黃斑部病變（Age-related Macular Degeneration, AMD）有保護效果；對初期預防、長期用眼者（如長期使用電腦、3C族群），有潛在減緩黃斑區傷害的作用。

研究表示，補充葉黃素+玉米黃素，能減緩傷害3C族群的黃斑區；圖為情境照。（圖取自freepik）

●改善視覺疲勞、對比敏感度：部分小型臨床研究指出，葉黃素可改善長時間看螢幕後的視覺疲勞感，尤其是短期使用更有效，如1天補充20-40毫克。

●可能改善部分藍光傷害：增加視網膜色素密度（MPOD），幫助吸收藍光，減少光傷害。

洪泰雄分享，補充葉黃素可能還有其他潛在作用，有部分研究表示，它能保護人類神經，對於認知功能保護、延緩腦部退化可能也有輔助作用；還能協助保護皮膚，抗氧化、抗紫外線（UV）；以及透過抗氧化、抗發炎特性，間接守護心血管健康。食物來源有菠菜、羽衣甘藍，以及南瓜、玉米、蛋黃等橘黃色蔬果。

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