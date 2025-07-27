自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》早產有3徵兆 助準媽媽提早辨識

2025/07/27 10:33

國健署表示，準媽媽持續每10分鐘就有1次以上的宮縮，導致腹部悶痛或脹痛，就要小心可能早產；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署表示，準媽媽持續每10分鐘就有1次以上的宮縮，導致腹部悶痛或脹痛，就要小心可能早產；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕準媽媽在懷孕的過程中，總是特別敏感，希望能足月順利產下健康的新生兒，有些準媽媽還會擔心早產兒的問題。衛福部國健署「孕產兒關懷網站」表示，準媽媽可透過分辨3大早產跡象，有徵兆時儘早就醫，並採用4種預防寶寶提早報到的方法，有助於胎兒順利待到足月，平安健康的誕生。

國健署表示，「早產」指的是準媽媽於懷孕20週至37週生產，胎兒在未足月的情況下出生。由於寶寶提早報到，許多器官尚未成熟，引發各種疾病的風險。例如，有可能會發生呼吸窘迫症候群、開放性動脈導管、呼吸暫停、腦室內或腦週邊出血、壞死性腸炎、視網膜病變等。

準媽媽發生早產的可能原因，包括，子宮胎盤異常，如：胎盤早期剝離、前置胎盤、子宮畸形、子宮頸閉鎖不全、羊水過多或過少；孕期感染問題，如：泌尿道感染、骨盆腔感染或其他細菌感染及發燒；胎兒生長狀況，如：胎兒先天疾病、胎兒過大、胎兒畸形等等。

孕媽咪如何分辨早產跡象？國健署說明，懷孕未滿37週的孕婦，有以下情況的其中1種出現，應立即就醫，以預防早產的發生：

1.頻繁子宮收縮：持續每10分鐘就有1次以上的宮縮，導致腹部悶痛或脹痛，或者陰道有壓迫感或腹部出現下垂感，休息1小時後仍無法改善。

2.陰道出血：懷孕時，陰道大量出血或少量持續性出血。

3.破水：陰道流出大量的水狀液體。

如何預防寶寶提早報到？

早產發生率約為5%～10%，卻占新生兒死亡的80 %，若胎兒能在媽媽的子宮裡多待一些時間，不但可提高嬰兒的存活率，也能減少一些後遺症。懷孕時可調整生活習慣和活動，預防早產的發生：

1.戒除菸酒檳榔及藥物濫用

菸（含二手菸）、酒、檳榔會增加孕婦流產、早產、死產及出生低體重等風險，應戒除不良習慣，如：吸菸、酗酒、檳榔、使用成癮藥物等，避免增加早產的機率。

2.保持良好的孕期習慣

包括：均衡的營養、適當的增重，同時維持理想體重，並減少壓力來源，保持心情愉悅，避免精神上的不安與疲憊。

3.定時產前檢查

產檢時醫護人員可協助留意可能導致早產的情況，並給予適當處理，同時了解懷孕情形與認識早產徵兆，如有早產徵兆，立即就醫。

4.避免過度勞累與劇烈運動

避免過度疲勞、提重物，以及不必要的長途旅行。

早產兒除了死亡率較高，伴隨早產而來的各種急、慢性疾病，恐成孩子及父母一生的陰影，也常重擊整個家庭，更是社會沉重的負擔，透過以上4種預防早產方法，可幫助準媽媽降低早產的風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中