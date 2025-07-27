健康網》早產有3徵兆 助準媽媽提早辨識

國健署表示，準媽媽持續每10分鐘就有1次以上的宮縮，導致腹部悶痛或脹痛，就要小心可能早產；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕準媽媽在懷孕的過程中，總是特別敏感，希望能足月順利產下健康的新生兒，有些準媽媽還會擔心早產兒的問題。衛福部國健署「孕產兒關懷網站」表示，準媽媽可透過分辨3大早產跡象，有徵兆時儘早就醫，並採用4種預防寶寶提早報到的方法，有助於胎兒順利待到足月，平安健康的誕生。

國健署表示，「早產」指的是準媽媽於懷孕20週至37週生產，胎兒在未足月的情況下出生。由於寶寶提早報到，許多器官尚未成熟，引發各種疾病的風險。例如，有可能會發生呼吸窘迫症候群、開放性動脈導管、呼吸暫停、腦室內或腦週邊出血、壞死性腸炎、視網膜病變等。

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準媽媽發生早產的可能原因，包括，子宮胎盤異常，如：胎盤早期剝離、前置胎盤、子宮畸形、子宮頸閉鎖不全、羊水過多或過少；孕期感染問題，如：泌尿道感染、骨盆腔感染或其他細菌感染及發燒；胎兒生長狀況，如：胎兒先天疾病、胎兒過大、胎兒畸形等等。

孕媽咪如何分辨早產跡象？國健署說明，懷孕未滿37週的孕婦，有以下情況的其中1種出現，應立即就醫，以預防早產的發生：

1.頻繁子宮收縮：持續每10分鐘就有1次以上的宮縮，導致腹部悶痛或脹痛，或者陰道有壓迫感或腹部出現下垂感，休息1小時後仍無法改善。

2.陰道出血：懷孕時，陰道大量出血或少量持續性出血。

3.破水：陰道流出大量的水狀液體。

如何預防寶寶提早報到？

早產發生率約為5%～10%，卻占新生兒死亡的80 %，若胎兒能在媽媽的子宮裡多待一些時間，不但可提高嬰兒的存活率，也能減少一些後遺症。懷孕時可調整生活習慣和活動，預防早產的發生：

1.戒除菸酒檳榔及藥物濫用

菸（含二手菸）、酒、檳榔會增加孕婦流產、早產、死產及出生低體重等風險，應戒除不良習慣，如：吸菸、酗酒、檳榔、使用成癮藥物等，避免增加早產的機率。

2.保持良好的孕期習慣

包括：均衡的營養、適當的增重，同時維持理想體重，並減少壓力來源，保持心情愉悅，避免精神上的不安與疲憊。

3.定時產前檢查

產檢時醫護人員可協助留意可能導致早產的情況，並給予適當處理，同時了解懷孕情形與認識早產徵兆，如有早產徵兆，立即就醫。

4.避免過度勞累與劇烈運動

避免過度疲勞、提重物，以及不必要的長途旅行。

早產兒除了死亡率較高，伴隨早產而來的各種急、慢性疾病，恐成孩子及父母一生的陰影，也常重擊整個家庭，更是社會沉重的負擔，透過以上4種預防早產方法，可幫助準媽媽降低早產的風險。

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