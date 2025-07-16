恆春旅遊醫院牙科成立，民眾免再牙疼奔百里。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣恆春半島長期面臨牙科資源匱乏，居民看牙常需長途跋涉至屏東市或高雄，恆春基督教醫院牙科門診更是大排長龍，預約困難。為解決這一困境，衛福部立恆春旅遊醫院宣布設置穩定運作的牙科門診，引進兩位學有專精、經驗豐富的牙科醫師常駐，預計最快7月底正式開診。每週提供18個診次，配備兩張全新捐贈的診療椅，讓恆春鄉親免於舟車勞頓之苦，實現就近看牙的願景。

恆春旅遊醫院牙科成立。（記者蔡宗憲攝）

恆春旅遊醫院院長蔡昌宏表示，成立牙科門診是對恆春居民的長期承諾。過去，恆春半島約五萬人口僅約有5間牙科，每位牙醫師負擔的病患數遠高於都會區，導致居民常需遠赴百公里外的城市就醫。如今，恆春旅遊醫院積極回應民需，經過設備調整與醫師招募，終於實現牙科門診的設置，盼為居民帶來便捷的口腔醫療服務。

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屏東縣長周春米與衛生局局長張秀君在這項計畫中扮演關鍵角色，積極協助招募專業牙醫師，並促成兩張診療椅的捐贈，大幅提升門診設備水準。蔡昌宏指出，恆春半島醫療資源不足一直是縣府關注焦點，牙科問題尤為迫切，盼新門診能有效緩解居民看牙難題。將持續提升偏鄉醫療品質，讓恆春居民享有更完善的健康照護。

恆春旅遊醫院牙科門診目前進入最後整備階段，預計每週安排18診次，涵蓋一般牙科診所的服務。蔡昌宏指出，兩位常駐牙醫師皆具備豐富臨床經驗，將提供高品質的診療服務。居民對此消息反應熱烈，期待新門診能大幅縮短候診時間，解決長年牙科荒漠的困境，真正實現「牙痛不用等、看牙不必遠行」的目標。

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