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健康網》吃一點就胖是「濕熱型肥胖」！中醫談清濕消腫
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕夏季大家愛喝冷飲，吃點心，換來的代價是褲子變緊、肚子變大。鳴堂中醫體系醫療長、中醫師周宗翰表示，若有月經來容易悶痛與腹瀉、以及疲倦、頭重腳輕的感覺，就很可能是濕熱型水腫。
周宗翰在臉書粉絲專頁「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」表示，大家很愛喝飲料，飯後再來點冰品甜點消暑，幾天下來發現褲子變緊、肚子變大，才開始懷疑是不是吃太多了。周宗翰表示，問題不一定是「吃多了」，而是「代謝失衡」讓你排不掉。
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周宗翰表示，如果有以下這些症狀，就要小心「濕熱型肥胖」已經找上門：吃一點就腫、全身水水的；明明不吃多，肚子還是鼓；月經來容易悶痛、拉肚子；容易疲倦、頭重腳輕。這類型的胖，關鍵不在於熱量，而是濕氣重＋代謝弱。周宗翰建議，夏日清濕消腫這樣吃：
●清熱利濕食物：多吃綠豆、薏仁、苦瓜、荷葉，幫助排濕、退火，讓體內循環起來。
●避免太冰、太甜、太油的食物：這類食物會讓脾胃「失控」，濕氣越積越多。
周宗翰也提供穴位按摩：
●足三里：幫助消化，活絡氣血，代謝才帶得動。
●位置提示：在膝蓋下約四橫指、小腿骨外側凹陷處，可以用大拇指垂直按壓，每次約 3～5 分鐘，有痠脹感為佳。
●搭配溫和運動：每天散步、緩跑、瑜珈、太極等
周宗翰表示，如果你正準備減重，卻遲遲沒看到效果，別一味節食或狂跑步。從「去濕＋顧脾」開始，才是真正能瘦又健康的第一步。
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