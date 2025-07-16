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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》夏季別讓私密處悶「汗」 醫授4招維持乾爽

2025/07/16 14:25

夏季天氣炎熱，醫師提醒，私密處若悶熱、出汗過多且未及時處置，容易引發泌尿道感染。（圖取自shutterstock）

夏季天氣炎熱，醫師提醒，私密處若悶熱、出汗過多且未及時處置，容易引發泌尿道感染。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季向來以悶熱最讓人難熬，特別是全身都在流汗，就連內衣也濕透了；不論性別，私密處的搔癢著實讓人難以忍受。民權精睿泌尿科診所院長朱信誠提醒，汗水悶在身上容易孳生細菌，特別是私密處若過度悶熱，容易造成泌尿道感染；同時提供4招預防方式。

民權精睿泌尿科診所院長朱信誠在臉書粉絲專頁「冷靜看診 溫柔守護 泌尿科 朱信誠醫師｜台北中山 男性學」說明，流汗雖然正常，但悶住的汗水其實是細菌超愛的溫床，尤其是私密部位長時間濕濕熱熱，泌尿道感染馬上就到。夏天流汗多，該怎麼預防泌尿道感染？

●流完汗就快洗：流汗後若沒有及時清潔，尿道口周圍會堆積汗液與皮脂，讓細菌趁機滋生，甚至往尿道裡跑。記得用溫水，以及溫和清潔劑輕柔清洗，千萬別拿沐浴乳用力搓洗，越洗越痛！

●濕衣服要快脫：汗濕的內褲、運動褲就像溫室一樣讓細菌加速繁殖，私密處在裡面悶到發臭真的不是開玩笑。「帶件乾的換一下，10秒搞定，泌尿道感謝你。」

布料選對最重要：夏天內褲怎麼挑？記住三個字：透氣、吸汗、不太緊。棉質材質是首選，太緊的丁字褲或化纖布料先收起來，讓陰部透透氣，才不會悶壞。

多喝水真有差：老話一句，多喝水！夏天流汗多，更容易脫水，尿也變得濃稠又刺激。如果每天水喝太少，不只容易便祕，也會增加尿道感染機率。水喝夠，細菌沖走！

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