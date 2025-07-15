川普政府推動健康飲食 冰淇淋業者自願淘汰人工色素

美國政府推動健康飲食，乳品業率先配合。示意圖。（法新社）

葉立斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國衛生部長小羅伯特·甘迺迪（Robert F Kennedy Jr.）近日宣布，超過40家冰淇淋製造商已同意全面停止使用人工合成色素，此舉被視為美國川普政府近來積極與食品業者合作，改善飲食安全與品質的重要里程碑，未來相關產業也將朝向採用更天然成分邁進。

根據《The Guardian》報導，美國食品藥物管理局（FDA）局長馬提·馬卡里（Marty Makary）同步宣布，核准一款全新植物來源天然色素「梔子藍（gardenia blue）」作為替代，未來有望取代現行部分食品中使用的化學成分。甘迺迪強調，政府上任僅短短數月，已陸續與健康保險、零食、乳品等產業達成諸多共識，這回奶業配合移除人工色素，再次展現業界對健康議題的積極回應。

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美國乳品業者表示，未來除了支持天然色素取代外，亦期待新一輪飲食指南能正視全脂乳製品價值，扭轉過去數十年「過多飽和脂肪不利健康」的迷思。許多農村社區早已透過標語宣傳：「喝全脂牛奶，事實上97%無脂」。

美國政府與乳品業關係密切已久，早在2019年，時任農業部長桑尼·珀杜（Sonny Perdue）甚至曾舉巧克力牛奶慶祝重返校園販售。國際乳品協會（International Dairy Foods Association）主席邁克爾·戴克斯（Michael Dykes）指出，這次自主承諾對產業與消費者而言「雙贏」，更呼應川普政府「讓美國更健康」的理念。

不過，部分食品大廠如瑪氏（Mars，Skittles、M&M's製造商）迄今拒絕配合去除人工色素，顯示此類自願協議成效有限。學界與保險業人士亦對川普政府與民間達成的健康協議存疑，質疑其對改善國民健康是否具實質效果。

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