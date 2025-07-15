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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

你的「肥胖」恐因為內分泌！醫：減重不能只靠意志力

2025/07/15 16:25

我國每2個成年人中，就有1人具有過重或肥胖問題；示意圖。（圖取自freepik）

我國每2個成年人中，就有1人具有過重或肥胖問題；示意圖。（圖取自freepik）

〔記者林志怡／台北報導〕我國每2個成年人中，就有1人具有過重或肥胖問題。台灣肥胖醫學會理事長林文元指出，肥胖背後其實藏有許多意志力無法改變的「不可控因素」，比如基因、內分泌問題等，需要諮詢專業醫師才能找到最合適的減重方案，呼籲BMI大於27的民眾儘速諮詢專業醫師，找出肥胖原因，千萬不要執意自己減重，甚至病急亂投醫。

衛福部國民健康署定義，身體質量指數（BMI）大於24即為過重，大於27則為肥胖，2017年至2020年的「國民營養調查」顯示，我國每2人就有1人過重或肥胖，且據台灣肥胖醫學會2022年的「全台肥胖認知調查」統計，9成民眾自覺最近1次減重失敗，但僅有14.7%正在減重者有尋求專業醫師協助。

林文元指出，肥胖可分為「一般型肥胖（BMI超標）」與「中央型肥胖（腰圍超標）」，後者尤其需要小心內臟脂肪過多的問題，但許多人並未將肥胖視為疾病，覺得少吃多動就一定能瘦下來，但肥胖成因複雜，也涉及內分泌、基因，甚至於環境污染等不可控因素。

此外，林文元解釋，人類的飽足感調控受大腦與腸道間的訊號傳遞影響，其中腸道分泌的荷爾蒙「腸泌素」負責向大腦傳遞「飽」的訊號，當腸泌素作用下降，大腦無法順利接收訊號時，就可能產生吃太多的情況，另長期處於壓力狀態，容易讓壓力荷爾蒙「皮質醇」持續作用，增加食慾並促進內臟脂肪堆積。

林文元說，許多民眾覺得看醫生減重、用藥像是「抄捷徑、偷吃步」，並認為透過藥物減重是不健康的減重方式，但內分泌與基因等不可控因素並非靠意志力就能改變，現在已經有多種治療方式可以幫助患者對症下藥，再輔以健康的生活型態調整，就能幫助民眾重拾健康身體、遠離疾病風險。

林文元提醒，肥胖可能是荷爾蒙、基因等不可控因素造成，若BMI已經大於27，千萬不要諱疾忌醫，想單靠意志力減重。（記者林志怡攝）

林文元提醒，肥胖可能是荷爾蒙、基因等不可控因素造成，若BMI已經大於27，千萬不要諱疾忌醫，想單靠意志力減重。（記者林志怡攝）

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