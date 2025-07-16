自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》食材發芽≠壞掉 洋蔥、大蒜等4物長芽營養升級

2025/07/16 13:53

好食課指出，大蒜發芽後吃更營養；示意圖。（圖取自freepik）

好食課指出，大蒜發芽後吃更營養；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期午後雷陣雨多，氣候潮濕加上保存不當，家裡的馬鈴薯、地瓜、洋蔥、大蒜很容易就冒出小芽，這些食材發芽究竟還能不能吃？好食課於臉書專頁發文指出，馬鈴薯發芽不能吃，地瓜、洋蔥、大蒜皆可吃，且洋蔥、大蒜發芽後吃更營養。

馬鈴薯發芽有毒 不能吃

好食課表示，馬鈴薯未發芽前即有少量的「龍葵鹼（有毒物質）」，屬於食用安全範圍內。

而發芽後，作為植物保護機制，馬鈴薯會產生大量的龍葵鹼，並集中於皮跟芽眼處，肉裡含量也會增加。因此，就算挖掉芽，也會有殘留，高溫加熱也無法去毒，建議直接丟掉。

馬鈴薯發芽後會產生大量的龍葵鹼，建議直接丟掉。（資料照）

馬鈴薯發芽後會產生大量的龍葵鹼，建議直接丟掉。（資料照）

3食材發芽可吃 但營養、口感差

●地瓜、芋頭：碳水化合物、蛋白質量減少、口感變得較具纖維感，部分品種像紫心地瓜發芽後，花青素會略微提升，但仍建議盡早食用。

●胡蘿蔔：碳水化合物減少，胡蘿蔔素略微下降。

●薑：辛辣素變少、香氣降低，腐爛的薑可能會產生黃樟素，若發現壞掉，建議立即丟棄。

4類食物發芽吃更營養

●黃豆、綠豆：發芽後即成為豆芽菜、綠豆芽，碳水化合物含量降低，纖維、GABA、異黃酮、總酚類等抗氧化力提高。

●洋蔥：發芽後總多酚、黃酮類（如：槲皮素）大增，抗氧化力提升，但辛辣度會減弱，且發芽4-6天內抗氧化力最強，超過10天後會開始下降，所以建議儘早食用。

●大蒜：總多酚、黃酮類、維生素C含量提升，抗氧化力升高，但於發芽後10天開始下降，建議儘早食用。

●藜麥：許多人煮飯或於超市購買涼拌菜時會發現藜麥冒出芽，這其實也屬正常現象，且營養價值也有提升。

好食課提醒，食材仍舊要視自身食用量去做購買，不鼓勵將食物囤到發芽甚至壞掉。另外，生吃可能會有微生物污染問題，如果食材已腐爛、發霉，就直接丟掉，避免食物中毒（如花生發霉會產生黃麴毒素）。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中