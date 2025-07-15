你每天盯3C超過8小時？醫：當心「科技眼」上身

長時間、近距離用眼，常造成眼睛疲勞不適；示意圖。（圖取自freepik）

〔記者王俊忠／台南報導〕近幾年台灣AI、半導體等科技產業蓬勃發展，台南科學園區吸引很多高科技人才進駐，這些科技人才操作精密設備時，都需長時間、近距離用眼，常造成眼睛疲勞不適。眼科醫師說，最近很多患者求診，許多人每天長時間近距離盯看電腦螢幕或手機，出現概稱為3C症候群或視覺失調綜合症的眼睛疲勞問題。

台南市立安南醫院副院長、眼科醫師洪純玲與驗光師魏嘉萱分析求診的眼疲勞患者，統計主要是長時間盯看螢幕沒有休息（有的甚至長達8小時）、未適度補充水分、乾眼眨眼不夠，最多是眼鏡度數不合適近距離長時間使用3C，眼睛調節疲勞，甚至會伴隨短時間的視力模糊、痠脹感。

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洪純玲認為，如懷疑眼睛疲勞，可先評估是否有以下常見癥狀：

1. 用眼後眼睛覺得乾澀或不自主流淚。

2. 視力模糊或難以聚焦。

3. 眼睛疲勞、疼痛、酸，尤其是在下班後。

4. 近距離用眼後睜不開眼睛。

5. 眼痛後頭痛。

6. 因螢幕光線有不適感。

7. 注意力不集中不想閱讀，工作效率低或視力模糊影響閱讀準確性。

此外，身體的其他肌肉如背部、頸部或肩膀等姿勢不良也會使眼睛疲勞症狀加深。如符合以上症狀，可能是眼睛在發送疲勞訊號，需要好好讓眼睛放鬆了，也應儘快尋求眼科專業團隊諮詢與協助。

洪純玲表示，眼科醫師會先檢查、排除其他眼睛疾病，若是眼睛疲勞，會開立舒緩眼睛肌肉及乾燥的眼藥水點眼外，也可加上熱敷緩解眼周圍肌肉的緊張、增進血液循環，並會建議矯正正確距離的眼鏡度數；若需要，也會安排眼科驗光師和患者討論作息距離、做合適檢查及鏡片度數調整。

台南市立安南醫院眼科醫師洪純玲（左者）提醒一般民眾勿長時間、近距離盯看使用3C銀幕，以免視力失調的科技眼上身。（安南醫院提供）

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