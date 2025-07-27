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健康網》衛生紙丟馬桶可減細菌、傳染病感染 面紙等4物禁丟

2025/07/27 10:51

環境部表示，衛生紙屬於短纖維，溶水速度快，並不會阻塞馬桶；圖為情境照。（圖取自freepik）

環境部表示，衛生紙屬於短纖維，溶水速度快，並不會阻塞馬桶；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你知道衛生紙直接丟入馬桶可預防疾病嗎？環境部於臉書專頁網頁發文分享，衛生紙屬於短纖維，溶水速度快，可直接丟入馬桶，並不會導致阻塞，而且這樣做還能減少蚊蠅孳生，細菌或傳染病，如霍亂、A肝等疾病，減少廁所異味等環境衛生問題。不過，面紙、紙巾、擦手紙、濕紙巾等因為其物質不溶於水，不能丟入馬桶。

衛生紙丟馬桶3好處

環境部表示，衛生紙的纖維屬於短纖維，長度約為0.4公分以下，遇水較易快速分散，甚至溶於水的效果比排泄物高（人類糞便中平均纖維長度約為數公分），所以不會阻塞馬桶。

環境部分享，歐美、日本等先進國家，早在多年前就已將如廁後的衛生紙直接丟至馬桶中，這樣做可以減少蚊蠅孳生，細菌或傳染病，如霍亂、傷寒、痢疾、A肝、寄生蟲疾病，廁所異味等環境問題，維護民眾的衛生安全。

環境部長彭啟明也在其臉書粉專上指出，目前市面上有標章的26家衛生紙業者，都可以溶於水，儘管丟至馬桶，就算馬桶管路老舊也不會有影響。

環境部補充，馬桶存水彎管徑有2英吋，底下的排污管管徑更是達到4英吋，只要定期做好排污管的清洗保養、不投入異物，就不用擔心阻塞問題，不論是排泄物還是衛生紙，都能順利通過。

可丟馬桶衛生紙看2點 4物禁入

環境部指出，想知道哪種衛生紙能丟入馬桶，最簡單的方法就是「查看包裝」，認明標示以及產品上有「正字標記」和「環保標章」，就能安心使用。要注意的是，面紙、紙巾、擦手紙、濕紙巾不易溶於水，不能丟入馬桶。

環境部進一步解釋，衛生紙與面紙最大的不同，就是面紙有添加「濕強劑」及「長纖維」。原因是面紙主要是用來清潔臉部的汙垢與油脂，因此使用較多的高級長纖材料來加強紙力與柔軟度，並且添加濕強配方，使分子間構造強韌，讓面紙在擦汗、擦水時仍不易破爛。

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