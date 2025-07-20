健康網》熬過空腹飢餓有妙方 減重大助攻

營養師說，據國外研究，增加睡眠時間、深層睡眠與效率，有助減少飢餓感、增加飽足感等，顯示睡眠與體重管理關係密切；情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕減重者最怕食慾一來大吃特吃難控制，拚命想用意志力控制，卻往往效果不彰。營養師科提斯引述國外1篇實驗研究紀錄，發現受試者增加睡眠時間、深層睡眠、睡眠效率後，有助減少空腹飢餓、增加餐後飽足感、降低甜食喜好程度，顯示睡眠與體重管理關係密切。

科提斯於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」發文表示，體重控制困難有時不是嘴饞問題，也不是用意志力控制嘴巴那麼簡單。據國外1篇研究追蹤平均21歲的年輕人6個月，記錄實驗初期及6個月的睡眠樣態，項目包含時間、品質，以及體重與腰圍變化。結果發現，受試者平均增加2.6公斤、腰圍增加2.4公分。

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睡眠增加、深層具效率助體重管理

科提斯說，該研究進一步分析睡眠樣態與攝食的關係，發現以下特點：

●增加睡眠時間，減少空腹時飢餓感：如果空腹時的飢餓感降低，就不容易暴飲暴食。如同平日肚子很餓的時候去買食物的經驗，本來只想淺嚐買一點點，肚子很餓便會馬上買爆。

●增加深層睡眠，也增加餐後飽足感：當深層睡眠時間不足時，餐後飽足感較低。這就像是明明已經吃過飯，又會去拿餅乾等零食。

●增加睡眠效率，降低甜食喜歡程度：躺在床上不代表真的睡著，躺在床上時間很長，但睡眠時間不長，代表效率不佳。當睡眠效率不佳時，會更難抗拒甜食。

科提斯提醒，體重管理牽涉很多因素，生活型態包含睡眠的質與量，均可能影響攝食，進而影響體重。建議成人每天睡足7-9小時，在生活中面臨食物抉擇時，腦中的食慾控制器才能發揮作用。

營養師說，國外研究指出，躺在床上時間很長，但睡眠時間不長，代表效率不佳，也會更難抗拒甜食；情境照。（圖取自shutterstock）

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