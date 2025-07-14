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常做惡夢恐折壽！專家示警：加速老化、損壞細胞

2025/07/14 22:36

保持良好睡眠與穩定情緒，有助預防惡夢傷害；圖為情境照。（法新社）

保持良好睡眠與穩定情緒，有助預防惡夢傷害；圖為情境照。（法新社）

羅碧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕惡夢不只是睡眠困擾，更可能加速老化，甚至提前死亡。研究指出，頻繁做惡夢者，提早死亡風險竟高於抽菸與肥胖，堪稱「被忽視的健康殺手」。科學家示警，改善壓力與睡眠品質或能有效逆轉危機。

根據《獨立報》報導，英國帝國理工學院與失智症研究機構合作，分析19年數據，涵蓋8至10歲孩童與26至86歲成人共逾18萬人，結果發現每週做惡夢者，70歲前死亡風險是一般人的3倍以上，甚至比抽菸、肥胖、飲食不良或久坐危害更高。

研究指出，惡夢擾亂睡眠品質與時間，影響細胞修復，結合長期壓力，導致細胞老化加速。研究主持人歐塔庫醫師指出，睡眠時大腦無法分辨夢境與現實，惡夢引發劇烈生理反應，包括心跳加速、冒冷汗等，長期下來皮質醇飆升，影響細胞老化速度。

專家提醒，不論年齡、性別、種族或心理狀況，惡夢與早死風險皆高度相關，約4成高風險者可歸因於此。不過好消息是，惡夢可藉由睡眠衛生、壓力管理、治療焦慮或憂鬱等方式改善，甚至僅是避免觀看驚悚影視，都可能有效減少發生頻率，遠離健康危害。

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