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健康網》清爽食芒果不爆卡 破解常見5迷思

2025/07/16 06:32

國健署指出，芒果甜度高，過量攝取容易爆卡，可將其冰過後食用或搭配原味優格，別有一番風味；示意圖。（圖取自freepik）

國健署指出，芒果甜度高，過量攝取容易爆卡，可將其冰過後食用或搭配原味優格，別有一番風味；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕香氣濃郁、果肉多汁又酸甜的芒果，是許多人夏天的心頭好。國健署提醒，芒果甜度高，過量攝取容易爆卡，可將其冰過後食用或搭配原味優格、無糖豆乳食用，別有一番風味。另，農糧署也針對民眾對芒果常見的5大誤會，如長黑斑不能吃、含有濕毒等進行解析。

國健署於臉書專頁「食在好健康」發文分享，7月是芒果的季節，芒果的橘黃色來自植化素中的「β-胡蘿蔔素」，具有抗氧化作用，有助於維持健康。時常搭配不同顏色的水果一起吃，還能補充更豐富多元的植化素，讓營養更均衡。

國健署提醒，芒果屬於甜度高的水果，如果吃得太多，糖分與熱量可能會悄悄超標。根據「我的餐盤」建議，每一餐的水果約「1個拳頭大」，切塊裝入碗中約8分滿，剛好是一餐的水果份量，安心吃沒負擔。尤其是糖尿病患者，食用上更要特別注意，需聽從醫師或營養師指示適量攝取。

夏日想要清爽吃芒果，國健署教2吃法：把芒果放冰箱，冰冰吃就清涼又消暑；搭配原味優格或無糖豆乳，簡單又營養。農糧署提醒，避免加煉乳、冰淇淋等高糖分甜食，避免熱量爆表。

此外，許多民眾對芒果有著多重迷思，像是長黑斑吃不得、不能配豆漿、含有濕毒需少吃、害子宮肌瘤等，農糧署一一列出，為民眾解惑：

●迷思1-芒果長黑斑吃不得：

農糧署解釋，黑斑為受黑斑病或炭疽病感染，不會感染人體，削除即可食用，若已明顯腐敗、變色、走味，則應盡速丟棄。

農糧署表示，芒果長黑斑不一定不能吃，輕微黑斑並無安全疑慮。（圖取自農糧署臉書）

農糧署表示，芒果長黑斑不一定不能吃，輕微黑斑並無安全疑慮。（圖取自農糧署臉書）

●迷思2-芒果不能配豆漿：

農糧署指出，芒果並無同時食用的禁忌。其富含碳水化合物、維生素A、鉀離子、鈣離子、多酚類等營養，適量食用並無疑慮。而豆漿本身含有寡糖，飲用時建議1日1杯為佳。

●迷思3-芒果含有濕毒：

農糧署強調，芒果果肉沒有毒性。過敏原通常是果皮所含的「漆酚」，對芒果過敏者（如氣喘、蕁麻疹、皮膚炎）應避免接觸和食用，需控制糖分及鉀離子攝取者，則應注意果肉攝取量。

●迷思4-芒果導致子宮肌瘤：

農糧署表示，並無科學證據證明吃芒果會得子宮肌瘤，另，芒果本身亦無相關醫療功效。一般民眾依照國健署「我的餐盤」建議，適量食用即可。

●迷思5-3、4月芒果別買：

農糧署說，台灣農業技術先進，且芒果品種多樣，部分果農透過不同品種特性及栽種技術調整，在3、4月仍有芒果可以收成。需注意的是，購買時優先選購具有產銷履歷驗證或溯源農糧產品標章的芒果為佳。

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