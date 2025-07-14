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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

三伏貼「冬病夏治」 中醫利用三伏天進行貼療改善病況

2025/07/14 16:16

三伏貼是中醫「冬病夏治」療法，選在三伏期間將中藥餅敷貼於特定穴位，幫助改善和預（中榮提供）

三伏貼是中醫「冬病夏治」療法，選在三伏期間將中藥餅敷貼於特定穴位，幫助改善和預（中榮提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕1年的三伏天又將來臨，8歲的顏弟弟長期飽受鼻過敏困擾及氣喘病史，每天早上起床總是連續流鼻水、打噴嚏長達半小時，夜晚也因鼻塞影響睡眠，經過三伏貼治療後，早上的過敏症狀大幅緩解，鼻水流不停的時間縮短為5分鐘內，睡眠品質明顯改善；此外，30歲張小姐有鼻過敏問題，天氣一轉涼就容易打噴嚏、流鼻水，而且常常感冒，從3年前起，每年都接受三伏貼治療，情況明顯改善。

台中榮總表示，三伏天是一年中最炎熱、人體陽氣最旺盛的時期，分為初伏、中伏和末伏三段，今年的三伏天從7月20日開始到8月18日結束，共30天，將於7月21至23日、30至8月1日，以及8月9日和8月11日提供三伏貼治療，建議一個療程完成3次敷貼效果最佳。

三伏貼是中醫「冬病夏治」療法，選在三伏期間將中藥敷貼於特定穴位，幫助改善和預防秋冬易發作的虛寒性疾病，如過敏性鼻炎、氣喘和慢性支氣管炎等。

中榮傳統醫學部吳奐昀醫師指出，三伏貼以溫陽散寒、辛溫祛濕的中藥材研磨成粉，製成藥餅，敷貼於身體特定穴位上2至4小時，藉由刺激經絡與調整臟腑功能，以增強身體免疫力與抗病能力，常用於治療呼吸系統疾病或體質虛寒的族群，預防或減少冬季容易發作的慢性疾病。例如：過敏性鼻炎、異位性皮膚炎、成年人反覆感冒、老年人慢性支氣管炎、小兒體質虛弱等；也能藉此外治法調理偏差的體質。

傳統醫學部孫筱茹醫師表示，三伏貼可以減少肺部氣管發炎、氣管阻塞，改善氣喘，也能減少鼻黏膜發炎，改善過敏性鼻炎，亦可藉由敷貼三伏貼來改善。

台灣另一項研究指出，三伏貼治療是治療過敏性鼻炎的有效方法，尤其是打噴嚏、流鼻水和鼻子發癢的症狀，對於有呼吸道疾病（如：過敏性鼻炎、感冒、鼻炎、扁桃腺炎、支氣管炎、肺炎、中耳炎及氣喘）的病人，三伏貼在改善症狀及提升生活品質皆有效。

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