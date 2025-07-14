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健康 > 心理精神

畢業求職焦慮憂鬱加劇 2先進療法hold住健康

2025/07/14 15:48

衛福部桃園療養院指出，求職產生的焦慮憂鬱，可透過經顱磁刺激治療與生理回饋兩項先進療法，改善求職者的心理健康。（桃園療養院提供）

衛福部桃園療養院指出，求職產生的焦慮憂鬱，可透過經顱磁刺激治療與生理回饋兩項先進療法，改善求職者的心理健康。（桃園療養院提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕畢業季也是求職旺季，衛福部桃園療養院指出，首次求職階段因競爭激烈、期望落差與自我懷疑等因素，容易導致心理壓力升高，長期累積甚至可能發展成焦慮症或憂鬱症，針對此類問題，可透過經顱磁刺激治療（rTMS）與生理回饋（Biofeedback）兩項先進療法，改善求職者的心理健康。

桃園療養院一般精神科主任詹佳祥表示，觀察到許多剛畢業的年輕人，在求職初期面對龐大壓力，卻缺乏合適的紓解方法，容易產生自我懷疑、失眠甚至情緒低落，透過rTMS結合Biofeedback療法，不僅快速緩解焦慮與憂鬱症狀，更能培養長期面對壓力的調適技巧。

桃園療養院一般精神科醫師田耘表示，根據國內臨床研究顯示，接受rTMS與Biofeedback治療的年輕族群，約有7成以上的患者表示在接受療程後情緒明顯改善，求職時的焦慮感明顯降低，他也建議除了尋求專業治療，新鮮人也應建立良好的生活作息，並適時尋求家人與朋友的支持與陪伴，降低心理孤立感。

桃園療養院表示，經顱磁刺激治療是一種非侵入性的大腦刺激療法，利用磁脈衝刺激大腦特定區域，調節與情緒相關的神經迴路；生理回饋則是一種透過即時回饋身體生理訊號，幫助患者學習調整自身的生理狀態，如呼吸速率、心跳速率與肌肉緊繃程度，達到情緒平衡與壓力緩解的療法。

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