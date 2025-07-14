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健康網》新研究！秋葵護腦又抗炎 醫點料理2秘訣營養不流失

2025/07/14 21:32

醫師指出，據國外最新研究，秋葵籽多醣不僅具抗發炎、抗氧化功效，也改善了學習與記憶力狀況，因此可說是保護大腦的好食材之一；示意圖（圖取自photoAC）

醫師指出，據國外最新研究，秋葵籽多醣不僅具抗發炎、抗氧化功效，也改善了學習與記憶力狀況，因此可說是保護大腦的好食材之一；示意圖（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕秋葵口感特殊，有人喜歡，有人敬而遠之。但您知道嗎？小小一根秋葵的營養秘密，可能超乎想像。科博特診所院長劉博仁表示，據國外最新研究，攝取高脂高糖的小鼠經補充「秋葵籽多醣」後，不僅發揮了抗發炎、抗氧化功效，也改善學習與記憶力狀況。由此可知，秋葵可說是保護大腦的好食材之一，尤其所含「黏液」正是它最重要的保健成分，建議料理時不要炒太久也不要去掉黏液。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家 」發文表示，據 2025年1篇最新研究發現，讓老鼠吃高脂高糖的飲食會造成記憶力變差、腦部發炎。但補充「秋葵籽多醣」後，不僅出現學習力與記憶改善，腦部的發炎指標也下降（如：TNF-α、IL-1β），且抗氧化能力增強、自由基傷害降低。也就是說，它不只保護細胞不被氧化傷害，還能降低慢性發炎對腦部的損害。這種天然功效，對現代人長時間用腦、壓力大、記憶力衰退等問題，都是一大幫助。

水溶性纖維、多醣體助穩糖

劉博仁說，除了對頭腦好，秋葵也是糖尿病與血糖波動者的飲食好朋友。據另1篇發表於《Frontiers in Nutrition》的研究，整理了8項臨床試驗，顯示秋葵有助於降低空腹血糖、降低糖化血色素 HbA1c（約減少 0.46%）、降低總膽固醇與壞膽固醇（LDL）。主要是因秋葵富含水溶性膳食纖維與多醣體，能延緩糖類吸收、減少餐後血糖震盪，對於有胰島素阻抗、糖尿病前期或容易飯後昏昏欲睡等症狀的人非常有幫助。

3吃法簡單清爽護腸胃

秋葵怎麼吃最好？劉博仁提及，每個人都有各自料理方式，但推薦以下3種簡單吃法：

1.涼拌秋葵：秋葵洗淨燙30 秒，切片加醬油與柴魚片，清爽又解膩。

2.味噌秋葵湯：在味噌湯中加入秋葵片與豆腐，口感滑順，保護腸胃。

3.蒜香炒秋葵：熱鍋爆香蒜末，加入秋葵快炒2分鐘，營養又下飯。

劉博仁強調，秋葵的「黏液」就是它最重要的保健成分，建議不要炒太久、也不要去掉黏液。過去曾流行秋葵切片泡水隔夜後喝，泡水雖可萃取部分水溶性成分，但效果有限；想獲得完整營養，仍建議直接吃整條秋葵較好。

醫師表示，秋葵所含「黏液」是它最重要的保健成分，烹調時，建議不要炒太久，也不要去掉黏液。尤其推薦涼拌料理，清爽又解膩；示意圖（圖取自photoAC）

醫師表示，秋葵所含「黏液」是它最重要的保健成分，烹調時，建議不要炒太久，也不要去掉黏液。尤其推薦涼拌料理，清爽又解膩；示意圖（圖取自photoAC）

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