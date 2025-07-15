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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》運動前喝「它」提升表現力！ 研究：抗氧化與發炎

2025/07/15 08:27

研究指出，運動前喝葡萄汁，能提升間歇表現與最大攝氧量；示意圖。（圖取自freepik）

研究指出，運動前喝葡萄汁，能提升間歇表現與最大攝氧量；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕運動前有習慣補充飲食提升表現力嗎？營養師科提斯引述1項國外研究指出，運動前喝葡萄汁，能提升間歇表現與最大攝氧量，原因有3：首先是節省肝醣，延長能量來源、維持爆發力；再來是抗氧化，減少氧化壓力有助於提升運動表現；最後則是抗發炎及血管舒張，增加供氧，提升耐力。

科提斯於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」發文分享，該研究招募22位足球員，讓他們在間歇運動前的4小時，每小時等量攝取葡萄汁或葡萄味的水（安慰劑），總量為每公斤體重10毫升（10mL/kg）。接著以30秒跑步、15秒走路的間歇運動，測試運動表現。

而之所以選擇葡萄汁是因為研究認為，紫葡萄汁（PGJ） 是一種富含碳水化合物和多酚的天然補充劑，運動前喝，可能有助於提升耐力、表現力。

研究結果發現，攝取葡萄汁能夠增加運動至力竭的時間提升最大攝氧量，以及提升最後階段的速度。以30秒跑步、15秒走路的間歇運動而言，最後階段速度指的是，受試者在被要求逐漸加快速度的狀況下，若無法在規定時間內跑到定點，則被視為測試結束，測試結束前的最快速度即是。

最後，研究推論，喝葡萄汁有助於增加運動表現的潛力可能是因為以下3個機制：

葡萄汁3大潛在機制 促進運動表現

●節省肝醣：受試者透過葡萄汁補充約每公斤體重1.6克的醣，可補充身體的肝醣含量；而腸道中的醣類，於運動時釋放至血液中，也可節省肝醣的使用，延長能量來源；另外，細胞內特定區域（如肌漿網）的肝醣下降時，會降低鈣質釋放，影響肌肉收縮，節省肝醣也能維持爆發力。

研究推論，喝葡萄汁會節省肝醣，影響肌肉收縮，維持爆發力；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究推論，喝葡萄汁會節省肝醣，影響肌肉收縮，維持爆發力；圖為情境照。（圖取自freepik）

●抗氧化：藉由減少氧化壓力而提升運動表現。

●抗發炎、血管舒張：攝取葡萄汁可能透過這2個作用，增加氧氣的供應而提升耐力表現。

科提斯建議，在尋找補給品提升運動表現時，建議先由食物開始。葡萄汁可以補充運動所需的醣類，同時也補充多酚類等功效物質，下次運動前不妨試試。

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