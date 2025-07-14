自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》韭菜含有抗凝血 手術前患者小心食用

2025/07/14 09:27

醫師表示，韭菜不只對男性有壯陽功效，對男女都能增強抗氧化與免疫力、改善腸道與降膽固醇。（資料照）

醫師表示，韭菜不只對男性有壯陽功效，對男女都能增強抗氧化與免疫力、改善腸道與降膽固醇。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕韭菜又稱起陽草、壯陽菜，不過它的好可不只有壯陽喔！懿安泌尿科診所院長呂謹亨表示，韭菜對男對女都能增強抗氧化與免疫力、改善腸道與降膽固醇，不過胃腸虛弱者、容易腹脹或腹瀉者、有肝炎或肝功能障礙者、泌尿道感染者或陰囊潮濕搔癢者、手術前病人應小心食用。

呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發文分享，韭菜含有豐富的以下成分：

●硫化物：大蒜素與二烯丙基三硫化物，具抗氧化、抗發炎與抗癌活性。

●維生素與礦物質：維生素 C、維生素 K、葉酸、鐵、鋅、鉀等。

●膳食纖維：有助於腸道蠕動、促進消化。

●類黃酮：槲皮素，具抗自由基與心血管保護作用。

●皂素：具有免疫調節與降膽固醇效果。

呂謹亨說，韭菜對男性特別有益處是有文獻證實，韭菜（及其同類植物）可提升精子活動力與睪丸內睪固酮濃度（動物實驗）、另外也有研究發現，韭菜成分中的硫化物與黃酮類可促進血管擴張，對勃起功能可能有正面效應。

韭菜的禁忌族群

●胃腸虛弱者、容易腹脹或腹瀉者：高纖與含硫類可能導致腸胃不適。

●有肝炎或肝功能障礙者。

●泌尿道感染者或陰囊潮濕搔癢者。

●手術前病人：韭菜中含有抗凝血的成分，如大蒜素類似物，手術前一週應避免大量攝取，以免出血傾向。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中