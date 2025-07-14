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健康網》韭菜含有抗凝血 手術前患者小心食用
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕韭菜又稱起陽草、壯陽菜，不過它的好可不只有壯陽喔！懿安泌尿科診所院長呂謹亨表示，韭菜對男對女都能增強抗氧化與免疫力、改善腸道與降膽固醇，不過胃腸虛弱者、容易腹脹或腹瀉者、有肝炎或肝功能障礙者、泌尿道感染者或陰囊潮濕搔癢者、手術前病人應小心食用。
呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發文分享，韭菜含有豐富的以下成分：
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●硫化物：大蒜素與二烯丙基三硫化物，具抗氧化、抗發炎與抗癌活性。
●維生素與礦物質：維生素 C、維生素 K、葉酸、鐵、鋅、鉀等。
●膳食纖維：有助於腸道蠕動、促進消化。
●類黃酮：槲皮素，具抗自由基與心血管保護作用。
●皂素：具有免疫調節與降膽固醇效果。
呂謹亨說，韭菜對男性特別有益處是有文獻證實，韭菜（及其同類植物）可提升精子活動力與睪丸內睪固酮濃度（動物實驗）、另外也有研究發現，韭菜成分中的硫化物與黃酮類可促進血管擴張，對勃起功能可能有正面效應。
韭菜的禁忌族群
●胃腸虛弱者、容易腹脹或腹瀉者：高纖與含硫類可能導致腸胃不適。
●有肝炎或肝功能障礙者。
●泌尿道感染者或陰囊潮濕搔癢者。
●手術前病人：韭菜中含有抗凝血的成分，如大蒜素類似物，手術前一週應避免大量攝取，以免出血傾向。
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