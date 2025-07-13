健康網》運動後半小時黃金期 醫：吃對更能增能量

醫師表示，運動之後首選的飲品是白開水，中高強度運動可選擇低甜度運動飲補充電解質，也可補充原形碳水如香蕉、地瓜和優質蛋白。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在孩子的成長過程中，運動扮演了非常重要的角色。不只幫助增強體力、促進骨骼發育，對學習專注力、 情緒穩定也都有好處。愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩分享，運動後的水分與營養補充，其實也是孩子健康的一環。首選的飲品是白開水，中高強度運動可選擇低甜度運動飲補充電解質，也可補充原形碳水如香蕉、地瓜和優質蛋白。

陳如瑩在臉書專頁「陳如瑩醫師 - 小兒腸胃 / 親子減重 / 瘦小偏挑食」提到，日常的運動活動，例如操場跑跳、打球，其實喝水就足夠！補水時機建議每 15～20 分鐘小口補充，不要等到口渴才喝。孩子的補水量可以依據流汗量與運動強度微調。若是高溫環境或大量流汗的活動，也可搭配適量運動飲料！

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醫師指出，孩子的補水量可以依據流汗量與運動強度微調。若是高溫環境或大量流汗的活動，也可搭配適量運動飲料；情境照。（圖取自freepik）

陳如瑩表示超過1小時中高強度運動，才考慮運動飲料補充電解質與能量。選擇「低甜度」的運動飲料，避免孩子還沒大量流汗，就灌下兩瓶運動飲料，反而等於喝了兩瓶含糖飲料，失去運動的健康意義。​運動後的30分鐘內是補充黃金期 ！可以補充原型碳水化合物如香蕉、地瓜、全穀麵包；優質蛋白質如蛋、雞肉、豆漿。鮮奶也是同時補充蛋白質與水分的好選擇。

陳如瑩說，減重中的孩子或大人，都會鼓勵把喜歡的高熱量食物放在這段時間吃，運動後吃，能量補充與修復肌肉，這些熱量也較不容易轉為脂肪儲存。

​陳如瑩提醒，飲料應避免含高果糖糖漿與人工甜味劑的選擇，容易增加蛀牙與肥胖風險。兒童與青少年應避免能量飲料，能量飲品內含高濃度咖啡因，可能導致成癮、心血管系統及情緒焦躁等問題。運動是健康的起點，正確補水與營養補充，才是讓運動效益加倍的重要關鍵！

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