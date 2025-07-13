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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》呷古早綠豆冰 「臺南5號」品種易煮爛

2025/07/13 08:27

國產綠豆，栽培適期5-9月主要產區集中於嘉南平原的台南、嘉義等地區。分成適合加工成餡料的臺南3號，和適合煮成料理的「臺南5號」。（圖取自freepik）

國產綠豆，栽培適期5-9月主要產區集中於嘉南平原的台南、嘉義等地區。分成適合加工成餡料的臺南3號，和適合煮成料理的「臺南5號」。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一口綠豆冰，喚醒童年的夏天，自己做古早味綠豆冰，簡單又安心！只需要綠豆、水、糖，還有一點耐心。農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，國產綠豆，栽培適期5-9月主要產區集中於嘉南平原的臺南、嘉義等地區。分成適合加工成餡料的臺南3號，和適合煮成料理的臺南5號。

綠豆種植有「臺南3號油綠豆」，皮厚有光澤，適合做加工餡料用；及栽培較廣的「臺南5號粉綠豆」，略帶粉質，易煮爛，適合綠豆湯等家庭料理，跟著農糧署一起來製作古早味綠豆冰清涼一下吧。

1.加水冷凍：綠豆洗淨放密封袋，加入2杯冷水後冷凍。

2.保溫續悶：冷凍綠豆加4杯水放入內鍋外鍋加2杯水，煮滾後熄火，電鍋跳起續悶20分鐘。

3.加糖再悶：加糖再悶約5分鐘，取出冷卻。

4.打泥混合：取1/2綠豆湯打成泥，混和剩下1/2綠豆湯放入保冷袋冷凍。

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