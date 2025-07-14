健康網》過度排汗耗損心氣 中醫師：多喝2湯去火氣

中醫師表示，夏天吃苦瓜可去火清熱。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎熱的夏天常會讓人心浮氣躁，稍微活動就汗流浹背。中醫師王大元在臉書粉專「元氣中醫師 王大元」說明，夏天對應「火」和「心」，所以很多人一到夏天就會脾氣暴躁、頭暈心悸、口乾舌燥、噁心想吐。建議在早晨或傍晚適度運動排汗，過度排汗會耗損心氣；飲食方面宜清淡，苦味食物如苦瓜、芹菜、白蘿蔔可去火清熱，也可喝點酸梅湯和四神湯怯濕促食欲。

王大元分享，夏日炎炎，建議在早晨、傍晚溫度較低時運動，適度流汗即可，過度流汗反而會耗損心氣。飲食方面，夏季飲食宜清淡，以當令食材為主，苦味食物能清熱燥濕、降心火，像是苦瓜、蘆筍、芥蘭、蓮子、芹菜、龍鬚菜、萵苣、芝麻葉、白蘿蔔等，所以不妨在平日的飲食清單內加入一份苦味食物吧！夏季養心也可按摩內關、神門和勞宮穴，有寧心安神、緩和情緒的效果。

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大家會覺得夏天胃口總是不好，只想喝冰涼冷飲？中醫認為脾喜燥而惡濕，如果你起床時頭昏頭重、無精打采、出油變多、舌苔厚膩，可以來點四神湯健脾利濕、幫助濕氣的排出（茯苓、芡實、山藥、蓮子等分）。

除了四神湯，也可以來點酸梅湯促進食慾、養陰生津、消積化食，首先準備烏梅60克、山楂20克、甘草6克、冰糖100克（依個人口味調整）、 水2800毫升、陳皮10克、洛神花10克、桂花少許、龍眼蜜一湯匙。將烏梅、山楂、甘草、陳皮、洛神花、冰糖等材料放入鍋中，加入清水，浸泡30分鐘。 大火煮滾後，加入桂花再轉小火慢燉30-60分鐘，再加入蜂蜜放涼即可飲用。

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