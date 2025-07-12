自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

老房子須注意！丹娜絲掀出致肺癌物 鄭明典急喊小心

2025/07/12 14:35

鄭明典今日發文表示，老房子有石綿，這和肺癌有關，若被風災掀出來，民眾須小心處理。（南市環保局提供）

鄭明典今日發文表示，老房子有石綿，這和肺癌有關，若被風災掀出來，民眾須小心處理。（南市環保局提供）

李惠芬／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕丹娜絲颱風對中、南部造成嚴重災情，多處地區出現嚴重災情，不少房屋被吹翻，現在進入災後清理階段，部門民眾現家裡居然有石綿。對此，前氣象局長鄭明典今日發文表示，石綿和肺癌有關，僅老房子有，這次意外掀出來須小心。

鄭明典今於臉書轉貼相關石綿新聞，並特別提醒「認得石綿嗎？石綿和肺癌有關，只有老房子有，這次意外掀出來，小心！」

綜合媒體報導，由於石棉因有隔熱、防火特性，早期被廣泛用在建材，隨後因為石棉具有致癌性被禁用。約民國95年以前住宅常用石綿瓦、浪板等石綿建材構建屋頂，不過石綿建材一旦破損，石綿纖維飛散吸入人體，將增加致癌的風險。

環保局表示，請民眾清理石綿時，先將石綿破損位置、散落位置拍照留存，再將石綿潤濕處理，並注意配戴防塵口罩落實個人防護，並將廢石綿與其他廢棄物分開裝袋，暫存於自家場所，再向環保局或區公所登記申請。

相關新聞請見︰

丹娜絲重創建物 南市環局專案清運石綿

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中