老房子須注意！丹娜絲掀出致肺癌物 鄭明典急喊小心

鄭明典今日發文表示，老房子有石綿，這和肺癌有關，若被風災掀出來，民眾須小心處理。（南市環保局提供）

李惠芬／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕丹娜絲颱風對中、南部造成嚴重災情，多處地區出現嚴重災情，不少房屋被吹翻，現在進入災後清理階段，部門民眾現家裡居然有石綿。對此，前氣象局長鄭明典今日發文表示，石綿和肺癌有關，僅老房子有，這次意外掀出來須小心。

鄭明典今於臉書轉貼相關石綿新聞，並特別提醒「認得石綿嗎？石綿和肺癌有關，只有老房子有，這次意外掀出來，小心！」

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綜合媒體報導，由於石棉因有隔熱、防火特性，早期被廣泛用在建材，隨後因為石棉具有致癌性被禁用。約民國95年以前住宅常用石綿瓦、浪板等石綿建材構建屋頂，不過石綿建材一旦破損，石綿纖維飛散吸入人體，將增加致癌的風險。

環保局表示，請民眾清理石綿時，先將石綿破損位置、散落位置拍照留存，再將石綿潤濕處理，並注意配戴防塵口罩落實個人防護，並將廢石綿與其他廢棄物分開裝袋，暫存於自家場所，再向環保局或區公所登記申請。

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