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健康網》腸道不是垃圾桶！醫：食品添加物 暗中亂健康

2025/07/12 18:57

張家銘呼籲大眾，審慎思考自己該吃什麼，不該吃什麼，以免引發癌症等嚴重病症；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

張家銘呼籲大眾，審慎思考自己該吃什麼，不該吃什麼，以免引發癌症等嚴重病症；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人喜歡吃零食，然這些零食可能暗中擾亂腸道菌相，造成免疫力下降等狀況。台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示「腸道不是垃圾桶」，呼籲大家了解食品添加物，再決定要不要吃它。

張家銘在粉絲專頁「基因醫師張家銘」談到，有些人苦於腸胃常不舒服、容易脹氣、拉肚子，有時還伴隨慢性疲勞、免疫力低下、皮膚出狀況。檢查下來，有時找不到什麼大問題，但我們一問飲食，一部分原因往往藏在「每天一杯手搖、一份微波便當、幾塊餅乾」這些習慣裡。

問題不在「吃壞肚子」，而是那些吃進去但沒被當回事的東西。像是人工色素、代糖、乳化劑、防腐劑，這些食品添加物，吃進腸道後，其實正在悄悄擾亂我們的菌相、削弱免疫力、甚至可能成為發炎或腸癌的推手。

色素很美 但腸道不喜歡

張家銘表示，Allura Red（紅色素）、Sunset Yellow（黃色素）等等這些人工色素，不只存在於糖果、汽水，也潛伏在早餐麥片、果凍、冰棒、兒童零食裡。動物實驗顯示，這些色素會讓腸道發炎、菌相失衡，甚至提升DNA損傷風險。意思是，這些「讓食物更可口的顏色」，可能正在讓我們的腸道變得更脆弱。

如果家中有小孩長期食用這類食品，尤其要特別留意。研究顯示，這些色素也可能影響兒童行為與注意力，甚至與過動症有關。

代糖不等於健康 可能是「換一種傷害」

張家銘說明，為了控制熱量，很多人改喝「無糖」飲料、吃低糖甜點，以為這樣比較健康。但像糖精（Saccharin）、阿斯巴甜（Aspartame）、三氯蔗糖（Sucralose）這些人工甜味劑，其實也不是無害的替代品。

研究發現，這些代糖會影響腸道菌相、破壞腸道屏障、甚至拉高血糖波動。有些動物研究更指出，它們可能促進腸道腫瘤發生。簡單說，從原本的「血糖問題」，變成「腸道問題」，只是換個位置出現而已。

為了讓食物更滑順 我們的腸道卻變得不順

張家銘表示，乳化劑和增稠劑這類東西（像是羧甲基纖維素、Polysorbate 80、麥芽糊精、鹿角菜膠），常用來讓食物口感更滑順、穩定、好看。但科學研究發現，這些成分會破壞腸道黏液層、降低好菌數量，讓整體腸道環境變得更容易發炎、更難恢復。

如果本身有腸胃敏感、潰瘍性大腸炎、克隆氏症（Crohn’s disease），這些成分會讓情況變得更難控制。

防腐劑幫食物延長壽命 腸道卻提早老化？

有些防腐劑（像苯甲酸鈉、亞硝酸鈉、銀奈米顆粒）雖然可以讓食物保存得久一點，但同時也會抑制腸道裡的好菌生長，甚至刺激腸道免疫功能下降。就像吃進去的是「防腐食品」，但我們的腸道卻沒有被防腐，反而變得更不堪一擊。

問題不是一次吃了什麼 而是每天都吃一點點

很多人會說：「這些東西不是早就核准使用了嗎？我吃一點點又不會怎樣吧？」但張家銘表示，真正的問題不是「吃一次會怎樣」，而是這些添加物每天以小量的方式累積，久而久之，就可能成為慢性腸道疾病、免疫失衡甚至情緒問題的幫兇。目前多數國家並不要求業者標示實際添加量，我們只能知道吃了什麼，卻不知道吃了多少。這樣的資訊不透明，讓我們更難掌握風險。

不是要完全拒絕加工食品 而是學會選擇與辨識

張家銘坦言，在現代生活中要完全避免加工食品，並不容易。不過張家銘強調，不是恐懼，而是選擇的能力。學會看懂標示、少吃顏色太鮮豔、味道過重、保存期限太長的食品，選擇原型食物、自煮為主，對腸道是一種溫柔照顧。

張家銘表示，您的腸道其實就像是一座花園，裡面有好菌、有免疫細胞、有神經網絡，每一口吃進去的東西，不是只會進胃，是會影響整個身體的微生態。如果我們每天丟一些垃圾，那這座花園自然會失衡、生病。

腸道不是垃圾桶，是身體健康的核心基地

我們真心希望，每個人都能好好善待自己的腸道。因為腸道不只是消化食物而已，它參與了免疫、荷爾蒙、情緒，甚至與大腦有密切的「腸腦軸」（gut-brain axis）連結。可以先問問自己：「我真的需要吃下這包零食、這杯鮮豔的飲料嗎？」「這些添加物，我的腸道受得了嗎？」腸道不是垃圾桶，我們值得吃得更聰明、更安心、更尊重自己。

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