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健康網》夏日高溫防中暑 國健署提醒：掌握喝水4要訣
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕氣溫飆高，流汗又悶熱，飲水量足夠了沒？國民健康署（下稱國健署）在臉書專頁「食在好健康」發文分享喝水4要訣，起床一杯水、定時配杯水、外出要帶水、可依照個人口味製作無加糖提味水，尤其高溫環境時，要多補充水分，不要等到口渴才喝。
國健署提到，除了飲食本身含有的水分，我們每天還需要另外從飲水中補充，成人每日建議飲用8-10杯白開水（240 毫升/杯），以白開水為主。喝水的好處不只清涼消暑，更能維持恆定體溫預防中暑，促進腸胃蠕動進而預防便秘（搭配膳食纖維攝取，效果更好！）
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喝開水4要訣：
・起床一杯水：起床後分次慢慢喝一杯300-500毫升的溫開水，促進腸胃蠕動
・定時配杯水：忙碌充實生活的你可能常常忘記喝水這件事，建議要特別定時提醒自己停下手邊的工作，喝一口白開水補充水分，應避免含糖飲料，以防攝取過多熱量。
・外出要帶水：自備水壺，隨時補充水分
・製作提味水：增加檸檬片或新鮮水果切片，或加入茶葉泡製冷泡茶，增加飲水趣味
國健署提醒，除了實踐喝開水4要訣，還要記得均衡飲食與維持良好的生活習慣才能擁有健康身體！
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