健康網》坐骨神經痛5大迷思 醫：忍一忍恐變慢性問題

醫師強調，早期發現坐骨神經痛並積極介入，多數症狀都可以獲得良好改善，如果不適當處理，可能會變成長期慢性疼痛；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕坐骨神經痛聽起來好像沒什麼，很多人都抱著「忍一忍就過去」的心態，甚至碰到腰痛就隨便貼個痠痛貼布，以為能解決坐骨神經痛。對此，陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文強調，早期發現並積極介入，多數症狀都可以獲得良好改善，如果不適當處理，可能會變成長期慢性疼痛，並分享5大錯誤迷思。

迷思1：痛一痛就會自己好

謝炳賢指出，這是最危險的迷思，雖然部分急性坐骨神經痛可能在幾週內自行緩解，但統計顯示：約30%的患者會在一年內復發，未治療的慢性坐骨神經痛患者中，70%症狀會持續惡化，拖延治療超過6個月的患者，完全康復率僅有20%，有些患者初期症狀可能暫時減輕，讓人誤以為「已經好了」。實際上，這可能只是發炎反應的暫時舒緩，根本問題依然存在，就像火山暫時平靜，但隨時可能再次爆發。

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迷思2：貼痠痛貼布就能根治

謝炳賢說，市售痠痛貼布只能提供表面的暫時舒緩，對深層的神經壓迫完全無效。

迷思3：多休息躺床就會好

謝炳賢表示，完全臥床休息反而會讓症狀惡化。現代醫學已經證實，適度活動對坐骨神經痛的康復至關重要。長期臥床導致肌肉萎縮，失去對脊椎的支撐力，關節僵硬，血液循環變差、心理狀態惡化，疼痛感知增強。研究顯示，臥床超過2天的患者，康復時間會延長2-3倍。正確的做法是急性期可短暫休息1-2天，之後要逐漸恢復正常活動，避免劇烈運動即可。

迷思4：年輕人不會得坐骨神經痛

謝炳賢說，這是完全錯誤的觀念。現代生活型態讓坐骨神經痛越來越年輕化。程式設計師、司機、搬運工人、健身愛好者都是高風險族群。

迷思5：手術是唯一解決方案

謝炳賢指出，絕大多數坐骨神經痛都可以透過保守治療改善，手術只是最後選擇。要記住越早治療，效果越好，不要自行診斷，積極參與復健。

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