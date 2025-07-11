健康網》更年期其實早有預告！ 醫：出現「這些跡象」該注意保養

40歲以後，如果出現突然的燥熱、夜間盜汗等，有可能是更年期前期；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕40歲後開始「燥熱、失眠、情緒不穩」？小心妳已進入更年期前期！板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上指出，更年期前期是指停經前的3-5年，通常發生在40-50歲之間。在這個階段，我們的卵巢開始逐漸減少雌激素的分泌，身體開始為更年期做準備。

嚴絢上在臉書「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」指出，更年期前期是一個自然而美麗的過程，代表著女性生命中另一個智慧階段的開始，而在此階段共有7大徵兆。

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更年期前期7大徵兆

1.月經變化

●月經週期變得不規律，可能提前或延後。

●經血量可能增加或減少，有時會有點狀出血。

●經期長短也會發生變化。

2.體溫調節的困擾

●突然的熱潮紅，就像有人在妳體內點了一把火。

●夜間盜汗，可能會影響睡眠品質。

●有時會伴隨心悸和焦慮感。

更年期前期可能會有心悸和焦慮感；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

3.睡眠品質的改變

●失眠、淺眠、多夢，容易醒來。

●可能與熱潮紅、盜汗相關。

●影響白天的精神狀態。

4.情緒波動

●心情起伏變化較大，容易煩躁易怒。

●偶爾會有焦慮、憂鬱的感覺。

●注意力不集中，有時會缺乏自信。

5.私密處的變化

●陰道可能變得較乾澀。

●性生活時可能會有不適感。

●感染風險可能增加。

因荷爾蒙變化，私密處可能比較敏感且容易感染；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

6.骨骼健康的關注

●骨質開始流失，需要特別注意。

●可能會有關節痠痛的情況。

●腰痠背痛變得更常見。

7.其他身體的小變化

●皮膚變得較乾燥，頭髮可能稀疏。

●體重分布的調整，特別是腹部。

●偶爾會有疲倦感、頭痛。

●可能出現頻尿或輕微尿失禁。

保養秘笈一次看

嚴絢上指出，更年期前期是即將綻放另一種美麗的「預告片」！每一個身體的變化都在告訴妳：「妳值得被好好照顧！」可以利用以下分享的保養秘笈好好呵護自己。

傾聽身體的聲音

每個女性的更年期前期體驗都是獨特的，學會觀察自己的身體變化，記錄症狀，這將幫助妳更好地了解自己，也能在就醫時提供醫師重要資訊。

營養與生活的溫柔呵護

●增加富含植物雌激素的食物：豆製品、亞麻籽、芝麻。

可攝取芝麻、豆製品等富含植物雌激素的食物。（圖擷取自photoAC）

●補充鈣質和維生素D，為骨骼健康打好基礎。

●適度運動，特別是重量訓練和有氧運動的結合。

●維持規律作息，讓身體有充足的休息時間。

心靈的滋養與平衡

●練習深呼吸、瑜伽或冥想，幫助調節情緒。

●培養興趣愛好，讓生活充滿樂趣。

●與家人朋友分享心情，不要獨自承受。

●給自己一些專屬時間，做喜歡的事情。

專業陪伴，安心前行

如果症狀影響到生活品質，請不要猶豫～尋求專業婦產科醫師的協助。現在有很多安全有效的治療方，包括：荷爾蒙替代療法、非荷爾蒙藥物治療、補充天然保健品、個人化的生活調整。

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