自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》更年期其實早有預告！ 醫：出現「這些跡象」該注意保養

2025/07/11 20:52

40歲以後，如果出現突然的燥熱、夜間盜汗等，有可能是更年期前期；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

40歲以後，如果出現突然的燥熱、夜間盜汗等，有可能是更年期前期；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕40歲後開始「燥熱、失眠、情緒不穩」？小心妳已進入更年期前期！板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上指出，更年期前期是指停經前的3-5年，通常發生在40-50歲之間。在這個階段，我們的卵巢開始逐漸減少雌激素的分泌，身體開始為更年期做準備。

嚴絢上在臉書「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」指出，更年期前期是一個自然而美麗的過程，代表著女性生命中另一個智慧階段的開始，而在此階段共有7大徵兆。

更年期前期7大徵兆

1.月經變化

●月經週期變得不規律，可能提前或延後。

●經血量可能增加或減少，有時會有點狀出血。

●經期長短也會發生變化。

2.體溫調節的困擾

●突然的熱潮紅，就像有人在妳體內點了一把火。

●夜間盜汗，可能會影響睡眠品質。

●有時會伴隨心悸和焦慮感。

更年期前期可能會有心悸和焦慮感；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

更年期前期可能會有心悸和焦慮感；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

3.睡眠品質的改變

●失眠、淺眠、多夢，容易醒來。

●可能與熱潮紅、盜汗相關。

●影響白天的精神狀態。

4.情緒波動

●心情起伏變化較大，容易煩躁易怒。

●偶爾會有焦慮、憂鬱的感覺。

●注意力不集中，有時會缺乏自信。

5.私密處的變化

●陰道可能變得較乾澀。

●性生活時可能會有不適感。

●感染風險可能增加。

因荷爾蒙變化，私密處可能比較敏感且容易感染；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

因荷爾蒙變化，私密處可能比較敏感且容易感染；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

6.骨骼健康的關注

●骨質開始流失，需要特別注意。

●可能會有關節痠痛的情況。

●腰痠背痛變得更常見。

7.其他身體的小變化

●皮膚變得較乾燥，頭髮可能稀疏。

●體重分布的調整，特別是腹部。

●偶爾會有疲倦感、頭痛。

●可能出現頻尿或輕微尿失禁。

保養秘笈一次看

嚴絢上指出，更年期前期是即將綻放另一種美麗的「預告片」！每一個身體的變化都在告訴妳：「妳值得被好好照顧！」可以利用以下分享的保養秘笈好好呵護自己。

傾聽身體的聲音

每個女性的更年期前期體驗都是獨特的，學會觀察自己的身體變化，記錄症狀，這將幫助妳更好地了解自己，也能在就醫時提供醫師重要資訊。

營養與生活的溫柔呵護

●增加富含植物雌激素的食物：豆製品、亞麻籽、芝麻。

可攝取芝麻、豆製品等富含植物雌激素的食物。（圖擷取自photoAC）

可攝取芝麻、豆製品等富含植物雌激素的食物。（圖擷取自photoAC）

●補充鈣質和維生素D，為骨骼健康打好基礎。

●適度運動，特別是重量訓練和有氧運動的結合。

●維持規律作息，讓身體有充足的休息時間。

心靈的滋養與平衡

●練習深呼吸、瑜伽或冥想，幫助調節情緒。

●培養興趣愛好，讓生活充滿樂趣。

●與家人朋友分享心情，不要獨自承受。

●給自己一些專屬時間，做喜歡的事情。

專業陪伴，安心前行

如果症狀影響到生活品質，請不要猶豫～尋求專業婦產科醫師的協助。現在有很多安全有效的治療方，包括：荷爾蒙替代療法、非荷爾蒙藥物治療、補充天然保健品、個人化的生活調整。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中