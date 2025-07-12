健康網》小心養顏變養「黑」 10大感光食物+逆轉攻略一次看

多吃蔬果有益健康，但營養師提醒，像是胡蘿蔔等有些食物屬於高感光食物，小心曬太陽後反變黑；而番茄和甜椒等食物有助於美白又防曬。（圖擷取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日不少人會想喝杯芹菜汁、胡蘿蔔汁、檸檬水等健康系飲品清涼一下，消暑熱，不過，營養師高敏敏提醒，它們屬於「高感光」食物，如果是「光敏感」體質者曬太陽後，可能會變黑；若要想防曬又美白，可多吃維生素C、維生素E、花青素和茄紅素等4大營養素，但要避免白天吃高感光食物。

高敏敏在臉書「高敏敏 營養師」指出，面對夏天毒辣陽光，除了擦防曬、撐陽傘，很多人會為了夏天養顏美容，可能會多喝蔬果汁、吃蔬果，但要注意有些蔬果本身雖然營養豐富 如果是光敏感體質，吃了含有「光敏感成分」，像是呋喃香豆素、維生素C等抗氧化營養素，再出門曬太陽，就很可能讓黑色素跑出來、肌膚變暗沉。

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高敏敏指出，如果白天要曬太陽，要少攝取高感光食物，例如：木瓜、無花果、柑橘、芒果、檸檬、芹菜、韭菜、香菜、九層塔、胡蘿蔔等。想吃也沒關係 改成晚上吃，就會比較安心。

高敏敏指出，芒果屬於感光食物，敏感體質者要避免吃完後曬太陽。（圖擷取自photoAC）

4大營養素吃出透亮美肌

高敏敏指出，想要美白又防曬，還是可以靠以下4大營養素幫忙撐腰。

●維生素C：可以幫忙阻擋黑色素的形成，還能刺激膠原蛋白生成，讓皮膚更透亮，還能Q彈不乾扁；代表食物有甜椒、櫻桃、芭樂、奇異果。

●維生素E：有助於穩定細胞、減少曬太陽後皮膚的損傷，曬後不怕傷，讓皮膚穩穩的、有修護力；代表食物有酪梨、堅果類、黑芝麻、植物油。

●花青素：強力抗氧化劑，能保護血管、淡化暗沉，讓膚色更勻亮 暗沉說掰掰；代表食物有紫甘藍、紫米、藍莓、黑豆。

●茄紅素：可吸收紫外線，減少曬完皮膚泛紅發炎，像天然防曬盾牌，減少曬紅曬傷的機會；代表食物有番茄、番茄糊等，都是夏天防曬好幫手。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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