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維他命A眼藥膏供應短缺？食藥署：原料短缺 可用替代藥

2025/07/11 15:43

市面上常用於治療乾眼症的「”綠洲”維他命A眼藥膏」出現供應短缺，衛福部食品藥物管理署證實，業者因原料藥取得問題已申請停產，但國內仍有替代藥物可用，不影響民眾用藥權益。（圖取自photoAC）

市面上常用於治療乾眼症的「”綠洲”維他命A眼藥膏」出現供應短缺，衛福部食品藥物管理署證實，業者因原料藥取得問題已申請停產，但國內仍有替代藥物可用，不影響民眾用藥權益。（圖取自photoAC）

〔記者邱芷柔／台北報導〕市面上常用於治療乾眼症的「“綠洲”維他命A眼藥膏」（衛署藥製字第004156號）近期出現供應短缺。衛福部食品藥物管理署今（11日）證實，該藥品因原料藥取得問題，尚無法預估何時恢復正常生產，不過，目前國內仍有同成分、同含量、同劑型的替代藥品可供臨床使用，民眾用藥權益不受影響。

食藥署藥品組研究員祁若鳳指出，這款藥品屬於醫師處方用藥，核准適應症包括瀰漫性表層角膜炎、角膜上皮剝離症、疱疹性角膜疾患、小泡性角膜炎、角膜實質炎及其他各型角膜炎。因業者主動通報，原料短缺必須暫停生產，後續是否恢復製造仍待評估，尚未提供明確時程。

祁若鳳強調，臨床端仍可使用「“溫士頓”維他命A眼藥膏」（衛部藥製字第059018號）替代，該產品具有相同的成分、劑型與劑量。此外，臨床上也有其他可用於治療角膜炎的眼藥水與眼膏，供醫師依病況選擇使用。

台北市立聯合醫院中興院區院長蔡景耀表示，在眼科門診中，這類維他命A眼藥膏通常用於治療嚴重乾眼症，幫助提供眼表滋潤。若維他命A缺乏，角膜可能出現破皮或病變，尤其常見於老年人或飲食不均的族群。

蔡景耀指出，目前市面上仍有人工淚液類藥膏可維持眼表濕潤，若確實有維他命A缺乏的情況，也可透過口服補充。單一廠牌藥品短暫停產對臨床影響有限，眼科醫師多有替代方案因應。

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