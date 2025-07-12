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健康網》夏日養心這樣吃！ 紅色蔬果滿滿植化素抗炎又護心
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕夏季高溫炎熱陽氣盛，容易心火偏旺，因此，養心也是這個時節的調理重點。營養學者洪泰雄於臉書專頁發文表示，依中醫觀點，夏日屬五行中的「火」，對應人體臟腑為「心」，而紅色蔬果富含植化素，不僅可補心氣、養心血，也有抗發炎、保護心血管等功效。此外，紅色還能刺激食慾，有助炎夏增加飲食胃口。
至於夏養心為什麼要吃紅色食物？洪泰雄解釋，中醫觀點認為，夏日高溫陽氣盛，易造成心火旺，常出現煩躁、失眠、口乾、心悸、手心發熱等症狀。因此，養心安神、清熱生津為此時養生重點；而紅色食物「入心經」，有助養心氣心血，紅色蔬果也含豐富抗氧化植化素，如茄紅素、花青素等，有助抗發炎、清除自由基，保護心血管，所以夏日最適合攝取。
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芒果屬紅黃色食物糖份高
洪泰雄提及，芒果雖為紅黃色水果，但屬偏溫性水果、糖份較高，不適合多吃，尤其糖尿病患者或濕熱體質者，建議適量食用即可。至於推薦攝取的紅色蔬果，包括：
●番茄：茄紅素抗氧化，保護心血管。
●甜椒（紅）：維生素C高，有助降發炎。
●紅鳳菜：清熱涼血，含多種植化素。
●紅莧菜：補血養心，高鐵高鈣。
●西瓜：清熱解暑、生津止渴。
●火龍果（紅肉）：富含花青素、抗氧化。
苦瓜清心火助降血脂血糖
另，洪泰雄指出，除紅色蔬果外，夏季養心推薦的其他食材分類與功效，可大致說明如下：
1.豆類與穀物類
●紅豆：利水消腫、補心血。
●薏仁：清熱健脾、祛濕氣。
●燕麥：降膽固醇、穩定血糖。
●蓮子：養心安神、助眠良品。
2.葉菜類
●芹菜：清熱降壓、芳香化濁。
●地瓜葉：含多酚，有助抗氧化與排毒。
●茼蒿：健脾安神，有助情緒穩定。
●苦瓜：清心火，幫助降血糖與血脂。
3.水果類
●百香果：富含多酚抗氧化、助消化。
●蓮霧：高水分低糖，有助解暑。
●桑葚：滋陰養血、潤腸通便。
洪泰雄提醒，夏日午休15-20分鐘有助養心養神，多喝溫開水或淡茶，避免冰水傷脾胃。且應保持心情平和，避免暴躁、情緒大起大落；晚上避免熬夜，充足睡眠也是養心關鍵。
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