自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》乾眼症注意！ 醫：眼妝習慣恐是眼睛不適原因

2025/07/12 15:55

醫師指出，長期化眼妝、卸妝不當，易讓眼睛過度刺激、加重乾眼問題；情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，長期化眼妝、卸妝不當，易讓眼睛過度刺激、加重乾眼問題；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕反覆乾眼、眼睛不適，眼妝習慣可能是關鍵原因之一！和欣視光眼科診所醫師林于皓指出，長期化眼妝、卸妝不當，真的容易讓眼睛過度刺激、加重乾眼問題，此外，每用眼20分鐘，抬頭看遠方休息一下，記得「真的眨眼」是眼睛要整個閉上、再張開才有效幫助淚液分泌。

林于皓在臉書專頁「眼睛好朋友 - 和欣視光眼科診所」發文提醒，卸眼妝要溫柔，選擇刺激性低的卸妝品，化妝棉沾濕後敷著溶妝再擦拭，「不要用力搓揉眼皮」、眼妝最容易殘留的地方就是睫毛根部，記得用棉花棒輕輕清潔，以及減少化防水妝。

林于皓說明，由於防水眼妝相較一般眼妝品更難卸除，所以除非真的要去海邊拍照或是有特殊需求，日常盡量避免使用，減少對眼睛的負擔。

林于皓強調，如果眼睛乾燥、不舒服超過一天都沒改善，先別忍耐，請儘早就醫，萬一眼睛越來越乾，未來越來越難處理。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中