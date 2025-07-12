健康網》乾眼症注意！ 醫：眼妝習慣恐是眼睛不適原因

醫師指出，長期化眼妝、卸妝不當，易讓眼睛過度刺激、加重乾眼問題；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕反覆乾眼、眼睛不適，眼妝習慣可能是關鍵原因之一！和欣視光眼科診所醫師林于皓指出，長期化眼妝、卸妝不當，真的容易讓眼睛過度刺激、加重乾眼問題，此外，每用眼20分鐘，抬頭看遠方休息一下，記得「真的眨眼」是眼睛要整個閉上、再張開才有效幫助淚液分泌。

林于皓在臉書專頁「眼睛好朋友 - 和欣視光眼科診所」發文提醒，卸眼妝要溫柔，選擇刺激性低的卸妝品，化妝棉沾濕後敷著溶妝再擦拭，「不要用力搓揉眼皮」、眼妝最容易殘留的地方就是睫毛根部，記得用棉花棒輕輕清潔，以及減少化防水妝。

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林于皓說明，由於防水眼妝相較一般眼妝品更難卸除，所以除非真的要去海邊拍照或是有特殊需求，日常盡量避免使用，減少對眼睛的負擔。

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林于皓強調，如果眼睛乾燥、不舒服超過一天都沒改善，先別忍耐，請儘早就醫，萬一眼睛越來越乾，未來越來越難處理。

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