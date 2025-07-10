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薑茶、運動都沒用！醫：這些催經法恐傷身

2025/07/10 20:50

催經不能亂試偏方，錯誤做法恐導致荷爾蒙失調。示意圖。（資料照）

催經不能亂試偏方，錯誤做法恐導致荷爾蒙失調。示意圖。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕健康門診中，不乏女性因「月經延遲」而焦躁不安，甚至為了出國旅遊或婚禮、活動等安排，希望讓月經「趕快來」。對此，台北慈濟醫院婦產部醫師邱筱宸在粉絲專頁「邱筱宸 醫師」發文指出，坊間流傳各種「催經法」，從薑茶到維他命C，甚至有人認為親密行為有幫助，但實際上，大多只是心理安慰，並無醫學根據。

5種常見催經偏方，醫師一一破解

●喝薑茶、紅糖水雖能讓身體溫暖、舒緩經痛，但並不具調整荷爾蒙的效果，無法真正催經

●大量運動甚至可能打亂內分泌，導致經期更不穩定

●高劑量維他命C不僅無效，還可能造成腸胃不適

●熱敷、泡熱水澡也只是幫助放鬆，並無催經作用

●親密行為引發月經，只是時間接近的巧合，不能視為科學方法。

真正有效：需醫師評估後使用荷爾蒙藥物

邱筱宸指出，目前唯一有效且安全的催經方式，是經醫師評估後使用黃體素或避孕藥等荷爾蒙調整藥物，這類方式多用於特定需求，如婚禮、比賽或醫療手術安排等。不過，並非人人適用，亦不建議自行購買服用。

月經延遲怎麼辦？這樣做才正確

若月經延遲超過一週，且有性行為經驗，應先驗孕排除懷孕可能；若確認未懷孕但月經仍遲未來，應就醫檢查是否有壓力、內分泌失調、多囊性卵巢症候群、甲狀腺功能異常等狀況。邱筱宸提醒，催經不是一種可以「靠自己」調整的行為，必須找出背後的原因，對症處理。

邱筱宸也建議，女性平時應留意作息規律、體重管理與心理壓力，身體狀態穩定，經期自然也會跟著穩定。

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