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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

生殖醫學大革命！ 科學家：實驗室培育人類精卵僅數年之遙

2025/07/10 15:00

V

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家正加速推進一項將改寫人類生殖方式的前沿技術「體外配子生成」（IVG），其目標是在實驗室中，以成人皮膚或血液細胞製造出功能性的精子與卵子。英國《衛報》報導指出，日本大阪大學遺傳學家林克彥（Katsuhiko Hayashi）預估，這項技術距離實現僅剩數年，恐將全面顛覆傳統的生殖觀念。

IVG技術透過基因重編程，將體細胞轉化為幹細胞，再進一步誘導為配子前驅細胞。林克彥表示，他的團隊距離實驗室培育成功的精卵僅約7年。這場科學競賽也吸引其他強勁參與者，包括他在京都大學的前同事及由矽谷創業家資助的美國公司「Conception Biosciences」。

一旦證明安全，IVG將為不孕症患者、高齡女性及同性伴侶開啟擁有血緣後代的可能。林克彥團隊過去就曾以2隻雄性老鼠的細胞成功孕育出健康幼鼠，為技術可行性奠定基礎。

但安全性仍是最大關卡。學界普遍認為，必須投入多年檢驗，以排除實驗室配子可能帶有致病突變。林克彥強調：「證明這項技術安全，是我們無法迴避的責任。」

除了技術挑戰，IVG也引發倫理爭議。英國現行法規禁止以實驗室精卵進行生育治療。理論上，此技術甚至可能出現「單親嬰兒」或「多親嬰兒」的新型態。

美國史丹佛大學法律與生物倫理專家格里利（Hank Greely）坦言：「我不懂為何有人會這麼做，但這世界總有些有錢的狂人。」

對此，Conception Biosciences執行長認為，只要有明確規範，該技術可望降低遺傳疾病風險，造福下一代。隨著這場生殖革命逐步展開，人類正面臨科學、倫理與法律的三重考驗。

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