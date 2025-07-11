健康網》心悸怪咖啡因？ 營養師點2關鍵 止痛藥也有

營養師表示，心悸的原因不一定與咖啡有關，反而跟基因敏感、咖啡豆烘焙品質有關；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕喝咖啡總是頭暈、心悸，是咖啡因含量過高嗎？營養師張語希於臉書專頁及YouTube頻道發影片表示，它們其實並沒有絕對的關係，比較可能的原因是基因與咖啡豆烘焙品質的問題。另外，含咖啡因的飲食其實不只咖啡，像是汽水、能量飲料、巧克力等，甚至連普拿疼都有。因此，她建議，最好將攝取量控制在1天300毫克左右。

張語希分享，國外有針對喝咖啡是否會心悸、頭暈的研究，他們請心律不整的心臟病患者喝咖啡，結果發現，喝咖啡與心悸並沒有直接的關係。她表示，會有此情況可能與以下2個原因有關：

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●基因：有些人對咖啡因極為敏感，只要喝一點點就會心悸或頭暈；但有些人就算喝大量的咖啡因也沒有感覺。她補充，若是對咖啡因敏感者，可以盡量放在早上喝，下午3、4後才喝，避免失眠困擾。

●咖啡豆：如果咖啡豆沒有烘焙成熟，裡面還有點「生」、過度烘焙而焦化產生物質、保存不當等，都有可能讓咖啡豆或咖啡粉變質，導致心悸。

營養師指出，咖啡豆沒有烘焙成熟、過度烘焙而焦化、保存不當等，都有可能變質，導致心悸；示意圖。（圖取自freepik）

喝咖啡注意3點

●不要空腹飲用：咖啡裡的單寧酸可能會引起腸胃不適，也會減緩腸胃蠕動速度。

●不要搭配鐵劑或鈣片一起食用：咖啡裡的成分會影響2者吸收

●適量飲用：建議1天不要攝取超過300毫克的咖啡因，大概就是1天1杯的量（約超商的大杯份量）。

咖啡因食物多 舒緩心悸靠3招

她表示，其實含咖啡因食物也不只有咖啡，像是茶類（紅茶＞綠茶、烏龍茶）、汽水、能量飲料、巧克力，甚至連普拿疼都有。若是對咖啡因敏感者攝取後出現心悸的情況，以下有幾個舒緩方法：

●深呼吸：尤其是腹式深呼吸，能幫助舒緩壓力與放鬆。

●憋住呼吸、用力吐氣：可以刺激人的迷走神經，讓心跳恢復穩定。

●用冷毛巾敷臉、用力咳嗽：幫助心跳更平穩。

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