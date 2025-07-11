自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》心悸怪咖啡因？ 營養師點2關鍵 止痛藥也有

2025/07/11 09:30

營養師表示，心悸的原因不一定與咖啡有關，反而跟基因敏感、咖啡豆烘焙品質有關；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師表示，心悸的原因不一定與咖啡有關，反而跟基因敏感、咖啡豆烘焙品質有關；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕喝咖啡總是頭暈、心悸，是咖啡因含量過高嗎？營養師張語希於臉書專頁YouTube頻道發影片表示，它們其實並沒有絕對的關係，比較可能的原因是基因咖啡豆烘焙品質的問題。另外，含咖啡因的飲食其實不只咖啡，像是汽水、能量飲料、巧克力等，甚至連普拿疼都有。因此，她建議，最好將攝取量控制在1天300毫克左右。

張語希分享，國外有針對喝咖啡是否會心悸、頭暈的研究，他們請心律不整的心臟病患者喝咖啡，結果發現，喝咖啡與心悸並沒有直接的關係。她表示，會有此情況可能與以下2個原因有關：

●基因：有些人對咖啡因極為敏感，只要喝一點點就會心悸或頭暈；但有些人就算喝大量的咖啡因也沒有感覺。她補充，若是對咖啡因敏感者，可以盡量放在早上喝，下午3、4後才喝，避免失眠困擾。

●咖啡豆：如果咖啡豆沒有烘焙成熟，裡面還有點「生」、過度烘焙而焦化產生物質、保存不當等，都有可能讓咖啡豆或咖啡粉變質，導致心悸。

營養師指出，咖啡豆沒有烘焙成熟、過度烘焙而焦化、保存不當等，都有可能變質，導致心悸；示意圖。（圖取自freepik）

營養師指出，咖啡豆沒有烘焙成熟、過度烘焙而焦化、保存不當等，都有可能變質，導致心悸；示意圖。（圖取自freepik）

喝咖啡注意3點

●不要空腹飲用：咖啡裡的單寧酸可能會引起腸胃不適，也會減緩腸胃蠕動速度。

●不要搭配鐵劑或鈣片一起食用：咖啡裡的成分會影響2者吸收

●適量飲用：建議1天不要攝取超過300毫克的咖啡因，大概就是1天1杯的量（約超商的大杯份量）。

咖啡因食物多 舒緩心悸靠3招

她表示，其實含咖啡因食物也不只有咖啡，像是茶類（紅茶＞綠茶、烏龍茶）、汽水、能量飲料、巧克力，甚至連普拿疼都有。若是對咖啡因敏感者攝取後出現心悸的情況，以下有幾個舒緩方法：

●深呼吸：尤其是腹式深呼吸，能幫助舒緩壓力與放鬆。

●憋住呼吸、用力吐氣：可以刺激人的迷走神經，讓心跳恢復穩定。

●用冷毛巾敷臉、用力咳嗽：幫助心跳更平穩。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中