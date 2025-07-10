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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

3成國人代謝異常！ 國健署：下半年開放醫院端加入防治

2025/07/10 12:24

國民健康署署長吳昭軍今（10日）指出，「代謝症候群防治計畫」預計下半年將開放醫院端「自提額度」，盼擴大服務量能。（記者邱芷柔攝）

國民健康署署長吳昭軍今（10日）指出，「代謝症候群防治計畫」預計下半年將開放醫院端「自提額度」，盼擴大服務量能。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣20歲以上民眾中，每10人就有3人有代謝症候群風險，國民健康署自2022年起推動「代謝症候群防治計畫」，結合基層診所展開生活習慣介入，3年來已協助39萬人管理健康，其中近18%成功逆轉代謝症候群、超過70%改善至少一項指標。署長吳昭軍今（10日）也預告，計畫下半年將開放醫院端「自提額度」，盼擴大服務量能。

代謝症候群若不及早管理，恐提高糖尿病、中風、心肌梗塞等慢性病風險，吳昭軍指出，目前全台已有超過3000家基層醫療機構、5千位醫師投入執行計畫，成為民眾生活習慣調整的健康教練。他強調，80%的代謝症候群個案來自基層診所，仍有20%患者分布於醫院，因此署方預計下半年起開放醫院端醫師「自提服務額度」，由醫院依自身量能提出目標個案數，試辦整合服務模式，擴大照護範圍，落實全民健康目標。

吳昭軍補充，目前國人每年約有200萬人接受成人健檢，其中3成、約60萬人出現代謝症候群風險，換算後有近48萬人分布於基層體系，「這樣的數字與我們收案目標並不遙遠」，也有信心把這套模式落實於健康888政策中，成為國人熟悉且可持續的健康管理方式。

國健署鼓勵民眾善用各類健檢資源，如勞工健檢、公教健檢、成人預防保健服務，檢視三高指數。檢查結果可透過健保署健康存摺上傳，系統內建「代謝症候群專區」可自動辨識風險，並連結就近診所參與防治計畫。

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