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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

颱風重創嘉義縣 醫院送熱便當進災區提醒飲食安全與營養均衡

2025/07/10 10:25

大林慈濟醫院醫護人員、醫師娘都投入包便當行列。（大林慈濟醫院提供）

大林慈濟醫院醫護人員、醫師娘都投入包便當行列。（大林慈濟醫院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕「丹娜絲颱風」重創嘉義縣，還有災區至今尚未恢復電力，災民僅能靠乾糧與泡麵果腹，大林慈濟醫院總動員，集結志工與醫師、護理師人員合力備餐，昨、今趕製超過1500份便當陸續送往災區；醫師也提醒，許多民眾僅澱粉、含水分的食物果腹，恐危害健康，建議災後飲食注意飲用水源與營養均衡。

大林慈濟醫院營養治療科昨得知需要支援災區便當製作，結合志工、醫護與行政人員，以一條龍方式裝飯、配菜到封裝，包含急診部主任李宜恭、嘉義慈濟診所主任蔡任弼，以及心臟內科醫師林志達的夫人等人，一起投入打包便當行列，昨天就趕製1500份便當送至災區，今天也將持續趕製便當，將熱食送到災民手中。

蔡任弼昨到災區發放熱食，看到許多災民僅能吃乾糧、泡麵，他提醒，風災造成的停水停電不僅影響生活，也可能危及健康，民眾除了補充足夠水分外，更要注意水源安全，切勿飲用不潔或來路不明的水源。

針對災後物資短缺情況，蔡任弼建議，吃乾糧也要留意營養攝取均衡，若長時間僅攝取澱粉與水分，恐導致電解質失衡，影響身體機能，家中如果備有麵條、植物油或含蛋白質食物，應適當搭配食用，補充油脂與蛋白質，能有助維持體力與基本營養需求。

大林慈濟醫院總動員，趕製1500份便當送往嘉義縣災區。（大林慈濟醫院提供）

大林慈濟醫院總動員，趕製1500份便當送往嘉義縣災區。（大林慈濟醫院提供）

大林慈濟醫院趕製熱騰騰便當，送往嘉義縣停電停水災區。（大林慈濟醫院提供）

大林慈濟醫院趕製熱騰騰便當，送往嘉義縣停電停水災區。（大林慈濟醫院提供）

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