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20多歲男母胎單身會陰竟長菜花 懷疑健身房啞鈴摩擦惹禍

2025/07/10 10:18

20多歲男母胎單身會陰竟長菜花 懷疑健身房啞鈴摩擦惹禍

母胎單身男子未發生危險性行為，懷疑健身房重訓時啞鈴摩擦到會陰，或使用健身房不乾淨的毛巾而感染菜花；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者歐素美／台中報導〕一名26歲男子日前發現陰囊到肛門之間會陰的地方，長出一顆顆突起的小肉芽，用手摳掉後沒想到卻愈長愈多，嚇得趕緊到醫院就診。醫師診斷出男子長菜花，男子宣稱母胎單身，並未發生危險性行為，懷疑每周去健身房3次以上，懷疑因重訓時啞鈴摩擦到會陰或使用健身房不乾淨的毛巾而感染。

大甲李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，菜花感染途徑最常見的便是不安全的性行為，若皮膚破皮，接觸到受污染的表面，例如公廁馬桶、泡溫泉、游泳池等場所，也有機率會受到病毒感染，建議患者將內衣褲等全都更新，電燒台療後3個月再回診追蹤，避免再度復發。

大甲李綜合醫院泌尿科醫師黃品叡指出，菜花感染途徑最常見的便是不安全的性行為。（記者歐素美攝）

大甲李綜合醫院泌尿科醫師黃品叡指出，菜花感染途徑最常見的便是不安全的性行為。（記者歐素美攝）

黃品叡檢查發現該男子陰囊跟肛門間長了至少16顆菜花，最大直徑約1公分，一度懷疑男子可能因男男不安全性行為才感染，但經仔細檢查，其肛門口、陰莖、陰囊等虎皆未發現菜花。

男子強調自己非常潔身自愛，從未談過戀愛，也沒有不良嗜好，不抽菸、不喝酒，從沒去過聲色場所，也沒有上網尋求一夜情，不理解為何會感染菜花，莫名其妙。

黃品叡請男子再仔細想想，有沒有出入不安全的場所。男子說，其生活很單純，每天下班後最常去的場所就是健身房，平均每周至少3天。每次到健身房都會做重訓，拿啞鈴做訓練時，都會摩擦到會陰的地方，加上穿著透氣的運動褲，長菜花的地方剛好就在摩擦處，也會用健身房的毛巾，懷疑因此遭感染。

黃品叡表示，菜花的潛伏期很長，從感染到出現症狀可能需要幾週到幾個月，感染初期，生殖器或肛門附近會出現一些扁平突起的淡紅色丘疹，通常不會痛也不會癢，也沒有異味，至容易錯過黃金治療期，提醒民眾萬一不小心感染，千萬不要難以啟齒羞於看診。

一名男子疑用到不乾淨的運動器具或毛巾，而感染菜花（示意圖）。（記者歐素美攝）

一名男子疑用到不乾淨的運動器具或毛巾，而感染菜花（示意圖）。（記者歐素美攝）

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