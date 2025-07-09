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健康網》牛奶助眠嗎？ 研究：對某些人卻惡夢纏身

2025/07/09 19:36

睡前牛奶並非人人適用，研究表示「睡前牛奶」可能讓你睡的更不好，原來惡夢和飲食息息相關；圖為情境照。（圖取自freepik）

睡前牛奶並非人人適用，研究表示「睡前牛奶」可能讓你睡的更不好，原來惡夢和飲食息息相關；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「睡前牛奶」可能讓你睡的更不好，原來惡夢和飲食息息相關。台灣神經科臨床醫師暨腦科學博士鄭淳予引述研究指出，對於特定族群，睡前那杯「暖心牛奶」，可能正是干擾一夜好眠的幕後黑手。若民眾經常在半夜翻來覆去或被惡夢驚醒，不妨從安心好眠3大飲食技巧調整起。

鄭淳予在臉書專頁「鄭淳予醫師。腦神經科學博士」發文指出，睡前牛奶並非人人適用，加拿大蒙特婁大學團隊，在2025年7月發表於《Frontiers in Psychology》的一項研究，對1082名大學生進行了問卷調查，涵蓋飲食習慣、食物敏感性、睡眠品質以及夢境。研究發現：32.2%的人「每週至少會做1次惡夢」，吃宵夜或晚上太晚吃東西，更容易讓夢的內容感覺不愉快，惡夢的嚴重程度與「乳糖不耐症」（Lactose Intolerance） 及其他食物過敏，有著明顯的關聯。

鄭淳予表示，在報告食物影響夢境的參與者中，22%歸因於乳製品，許多人認為「乳製品」（如起司、牛奶、優格）會讓他們的夢境變得更令人不安，或「奇異怪誕」（bizarre）。約有25%的參與者認為，深夜進食或特定食物會影響他們的睡眠。其中，「乳製品」、「甜食」和「辛辣食物」都是常被點名的「睡眠干擾者」。

為什麼吃錯東西會做惡夢？鄭淳予歸結科學家幾種推測原因：

1.腸胃不適訊號滲入夢境：當我們熟睡時，外界或體內的各種「感官刺激」都可能融入夢境內容。奶製品、辛辣或甜食，導致的腹脹、絞痛等不適感，對熟睡中的大腦而言也是一種「干擾訊號」，可能轉化為夢中的負面情節，形成各種古怪或可怕的畫面。

2.睡前過飽打亂生理時鐘：如果夜間很晚或睡前才吃大餐或宵夜，會迫使腸胃在夜間加班，讓負責放鬆的副交感神經無法好好休息。這不僅會干擾深度睡眠，也可能因體溫升高、代謝活躍而增加夜間醒來或做惡夢的機率。

3.腸道與腦的交互作用：腸道與大腦之間透過神經、免疫和內分泌途徑密切相連和對話，稱為「腸腦軸」（gut–brain axis）。我們腸胃難以消化的食物，可能透過生理反應和菌相變化，影響情緒和荷爾蒙，進而影響大腦夜晚做夢的狀態。

鄭淳予建議，安心好眠的3大飲食技巧：

●夜間不要太晚進食或吃大量宵夜

避免高油、高糖、乳製類、甜食或辛辣食物，請記住「少量適度」、「晚餐早食」的原則。「鹽酥雞、炸雞、披薩、蛋糕、麻辣燙等小吃」，睡前都應盡量避免。

●睡前真的餓了可選擇的食物

一小把杏仁或核桃，或是一小碗燕麥片，燕麥是優質碳水化合物，較不會引起血糖波動，也能促進褪黑激素生成。

●不要喝酒助眠

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

隨著酒精代謝，會干擾腦部正常睡眠週期，因此，很多人酒後常在後半夜驚醒，甚至做可怕的夢魘。

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