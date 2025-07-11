健康網》用刺青遮皮膚色素沉澱？ 醫：恐長皮疹

由德國醫師Heinrich Köbner發現，有些皮膚病人在皮膚受傷後（像是抓傷、手術後傷口、甚至刺青），會在那個部位長出跟原來病灶一模一樣的皮疹，稱為Koebner現象；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕刺青是一種美的展現，也是種不退流行的藝術，但如果本身有乾癬、白斑等皮膚疾病，刺青可能不是畫龍點睛，而是「點出病灶」！林口長庚紀念醫院風濕過敏免疫科講師級主治醫師蔡昀臻以刺龍舉例，有可能才刺好一條超酷的龍，幾天後，龍的輪廓邊邊全部變成又紅又癢的皮疹，看起來就像「火龍噴發」。

蔡昀臻在臉書專頁「蔡昀臻醫師」發文說明，病友除了在診間詢問日常保養之外，還會問如何變更美更有型，當詢問到「是否能在皮膚上刺青蓋過乾癬治癒好的部分皮膚色素沉澱時？」她都是極力勸阻。

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蔡昀臻說，由德國醫師Heinrich Köbner發現，有些皮膚病人在皮膚受傷後（像是抓傷、手術後傷口、甚至刺青），會在那個部位長出跟原來病灶一模一樣的皮疹，稱為Koebner現象（科布納現象／同形反應）。

蔡昀臻提醒，Koebner現象不止是過敏，不要用摳抓、刷子、甚至梳子去刮乾癬皮屑，小傷口也要保護好，千萬要避免不必要的創傷。如果有皮膚問題想刺青？你可能原只要一條青龍，卻可能獲得一條正在發炎的紅火龍，下手前請三思再三思。

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